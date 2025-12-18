"Beneficiar a mesma equipa de sempre": Benfica critica arbitragem a favor do Sporting na Taça

O Benfica reagiu esta quinta-feira ao lance de penalti do Santa Clara - Sporting da Taça de Portugal, para dizer que é "inqualificável e inaceitável" e que a perda de credibilidade está "a matar o futebol português".

Nas redes sociais, logo após o final do jogo do Sporting, as águias descreveram o "episódio escandaloso" no final do tempo regulamentar do jogo dos oitavos de final, em que foi atribuída uma grande penalidade aos leões quando perdiam por 2-1.

Chamado a converter Luis Suarez empatou a partida e levou a partida a prolongamento, onde o Sporting acabou por vencer.

O Benfica critica o tempo levado a tomar a decisão de atribuir o penalti, que diz ser "inqualificável e inaceitável para a credibilidade do futebol português": "12 minutos para encontrarem um penálti para beneficiar a mesma equipa de sempre, vez após vez", refere o clube.

As águias referem ainda que o lance aconteceu no mesmo campo onde o Sporting "venceu com um canto fantasma" e onde um lance de grande penalidade "clara e evidente" contra o Sporting "nem mereceu a atenção do VAR" no ano passado.

"É preciso que alguém seja responsável por este descrédito total que está a matar o futebol português. Não vale a pena esta densidade no calendário se as competições forem decididas antes de começarem", defende o clube.

Devido à decisão do árbitro, dois jogadores do Santa Clara - Frederico Venâncio e Lucas Soares - acabaram expulsos ainda antes da conversão do penalti.