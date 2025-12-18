Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Arbitragem

"Beneficiar a mesma equipa de sempre": Benfica critica arbitragem a favor do Sporting na Taça

18 dez, 2025 - 21:46 • Diogo Camilo

Águias reclamam dos "12 minutos" levados para tomar a decisão de atribuir uma grande penalidade ao Sporting, numa altura em que os leões perdiam com o Santa Clara e estavam à beira da eliminação.

A+ / A-

O Benfica reagiu esta quinta-feira ao lance de penalti do Santa Clara - Sporting da Taça de Portugal, para dizer que é "inqualificável e inaceitável" e que a perda de credibilidade está "a matar o futebol português".

Nas redes sociais, logo após o final do jogo do Sporting, as águias descreveram o "episódio escandaloso" no final do tempo regulamentar do jogo dos oitavos de final, em que foi atribuída uma grande penalidade aos leões quando perdiam por 2-1.

Chamado a converter Luis Suarez empatou a partida e levou a partida a prolongamento, onde o Sporting acabou por vencer.

O Benfica critica o tempo levado a tomar a decisão de atribuir o penalti, que diz ser "inqualificável e inaceitável para a credibilidade do futebol português": "12 minutos para encontrarem um penálti para beneficiar a mesma equipa de sempre, vez após vez", refere o clube.

As águias referem ainda que o lance aconteceu no mesmo campo onde o Sporting "venceu com um canto fantasma" e onde um lance de grande penalidade "clara e evidente" contra o Sporting "nem mereceu a atenção do VAR" no ano passado.

"É preciso que alguém seja responsável por este descrédito total que está a matar o futebol português. Não vale a pena esta densidade no calendário se as competições forem decididas antes de começarem", defende o clube.

Devido à decisão do árbitro, dois jogadores do Santa Clara - Frederico Venâncio e Lucas Soares - acabaram expulsos ainda antes da conversão do penalti.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?