Mourinho chega à vitória 750

O treinador José Mourinho, agora no Benfica, chegou à vitória 750 na carreira, em 1.214 jogos.

Os encarnados derrotaram o Sp. Farense, por 2-0, em partida da Taça de Portugal.

Contas feitas são 62% de partidas ganhas em cerca de 25 anos de carreira. O técnico português passou, até agora, por 10 equipas: Benfica (duas vezes), U. Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahçe.

A primeira vitória foi no Benfica contra o Belenenses, por 1-0, em 2000/01.

Foi no Chelsea que o “special one” ganhou mais vezes: 204.

Mourinho tem 26 títulos com especial destaque para duas Ligas dos Campeões (FC Porto e Inter), duas Ligas Europa (FC Porto e Manchester United) e uma Liga Conferência (Roma).