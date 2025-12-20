Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

Benfica quer “muito aumentar liderança” contra Sporting

20 dez, 2025 - 20:34

O dérbi feminino está marcado para as 17h30 deste domingo no estádio Alvalade.

A+ / A-

O treinador do Benfica, Ivan Baptista, diz que a sua equipa quer ampliar a vantagem na liderança do campeonato.

"A pressão estará muito mais do lado do Sporting. Tem essa responsabilidade acrescida, de não se distanciar ainda mais da nossa liderança. Nós queremos muito aumentar essa liderança. Sabemos que, independentemente do resultado, nos manteremos nessa liderança. Mas, claro está, temos de tentar aproveitar todas as oportunidades”, disse.

De recordar que o Benfica, pentacampeão nacional, tem cinco pontos de vantagem sobre o Sporting.

O técnico das encarnadas acrescenta: "Vimos de seis vitórias consecutivas no Campeonato e iremos à procura da sétima”.

Ivan Baptista insiste que o Sporting vai estar extremamente motivada para conseguir tentar reduzir a desvantagem pontual que leva neste momento".

"Acho que neste tipo de jogos é muito difícil haver uma supremacia muito grande, seja de uma parte, seja da outra. O momento que as equipas atravessam praticamente nada conta, na minha perspetiva. Por isso, essa vantagem que ainda há pouco referia, que neste momento levamos no Campeonato, não nos favorece do ponto de vista daquilo que será o desenrolar do jogo", referiu.

Este vai ser o primeiro dérbi de Ivan Baptista ao leme do Benfica. "Dá tempo para preparar o jogo perante aquilo que são os detalhes que podem ser trabalhados nestes períodos curtos. E o resto são as jogadoras que vão para dentro de campo, são elas que vão decidir."

O jogo, no estádio Alvalade, está marcado para as 17h30 deste domingo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?