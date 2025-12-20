Benfica quer “muito aumentar liderança” contra Sporting

O treinador do Benfica, Ivan Baptista, diz que a sua equipa quer ampliar a vantagem na liderança do campeonato.

"A pressão estará muito mais do lado do Sporting. Tem essa responsabilidade acrescida, de não se distanciar ainda mais da nossa liderança. Nós queremos muito aumentar essa liderança. Sabemos que, independentemente do resultado, nos manteremos nessa liderança. Mas, claro está, temos de tentar aproveitar todas as oportunidades”, disse.

De recordar que o Benfica, pentacampeão nacional, tem cinco pontos de vantagem sobre o Sporting.

O técnico das encarnadas acrescenta: "Vimos de seis vitórias consecutivas no Campeonato e iremos à procura da sétima”.

Ivan Baptista insiste que o Sporting vai estar extremamente motivada para conseguir tentar reduzir a desvantagem pontual que leva neste momento".

"Acho que neste tipo de jogos é muito difícil haver uma supremacia muito grande, seja de uma parte, seja da outra. O momento que as equipas atravessam praticamente nada conta, na minha perspetiva. Por isso, essa vantagem que ainda há pouco referia, que neste momento levamos no Campeonato, não nos favorece do ponto de vista daquilo que será o desenrolar do jogo", referiu.

Este vai ser o primeiro dérbi de Ivan Baptista ao leme do Benfica. "Dá tempo para preparar o jogo perante aquilo que são os detalhes que podem ser trabalhados nestes períodos curtos. E o resto são as jogadoras que vão para dentro de campo, são elas que vão decidir."

O jogo, no estádio Alvalade, está marcado para as 17h30 deste domingo.