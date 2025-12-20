Ouvir
"Vou rebentar-te todo". Diretor Geral do Benfica suspenso por 68 dias

20 dez, 2025 - 18:44 • Carlos Calaveiras

Castigo pesado para Mário Branco por palavras agressivas para com o árbitro Gustavo Correia.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspende Mário Branco, Diretor Geral do Benfica para o futebol, por um período de 68 dias.

Em causa as palavras do dirigente encarnado para o árbitro Gustavo Correia no final do jogo entre o Benfica e o Casa Pia, da I Liga.

Mário Branco terá dito "vou rebentar-te todo", entre outros impropérios.

Além disso, Branco foi ainda condenado a pagar 7650 euros.

"Decide o Conselho de Disciplina - Secção Profissional, da Federação Portuguesa de Futebol, julgar totalmente procedente a acusação, e, em consequência, condenar o Arguido Mário Jorge Santos Branco, (a) pela prática da infração disciplinar p.p. pelo artigo 136.º, n.º 1 [Lesão da Honra e da reputação e denúncia caluniosa], com referência ao artigo 112.º, nº 1 do RDLPFP, na sanção de suspensão de 90 (noventa) dias, que se reduz, aplicada a circunstância atenuante de bom comportamento anterior prevista na al. a), do n.º 1, do artigo 55.º, do RD, para a sanção de suspensão de 68 (sessenta e oito) dias. Na sanção acessória de multa equivalente a 100 (cem) UC, que, se reduz, considerada a circunstância atenuante de bom comportamento anterior prevista na al. a), do n.º 1, do artigo 55.º, do RD, para 75 (setenta e cinco) UC, correspondendo, compulsado o fator de ponderação a que alude o n.º 2 do artigo 36.º do RDLPFP (de um), ao montante de € 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta euros)", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Conselho de Disciplina da FPF.

Dentro das quatro linhas, o jogo terminou empatado 2-2, com o segundo golo dos “gansos” a ser apontado aos 90+1.

