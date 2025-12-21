Ouvir
I Liga

Mourinho: "Bons resultados não têm chegado por obra do acaso". Sudakov e Barreiro voltam ao campo

21 dez, 2025 - 10:59 • Redação

Técnico do Benfica acredita que os 11 "têm autoconfiança para serem eles próprios" no Estádio da Luz, no jogo desta segunda-feira contra o Famalicão.

A+ / A-

O treinador do Benfica, José Mourinho, fez na manhã deste domingo a antevisão da partida contra o Famalicão, agendada para as 20h35 desta segunda-feira.

Em declarações exclusivas para a BTV, o técnico acredita que os 11 "têm autoconfiança para serem eles próprios" no Estádio da Luz. "Os bons resultados não têm chegado por obra do acaso."

Ainda assim, Mourinho reconhece qualidades ao adversário e avisa que os bons resultados da equipa não são suficientes para vencer o Famalicão.

"Esperemos que tenham a primeira derrota fora de portas, mas acho que vêm com a intenção de continuar o grande registo", comentou José Mourinho.

Dois lesionados confirmados no Benfica

I Liga

Dois lesionados confirmados no Benfica

Encarnados vão defrontar o Famalicão na segunda-fe(...)

"Se entramos num jogo, contra uma equipa como o Famalicão, a pensar que o bom momento nos vai levar à vitória, erramos."

Porém, o treinador do Benfica adiantou ainda duas boas notícias.

Após a contusão de Sudakov com o Farense e de Leandro Barreiro no Algarve, tanto o médio ofensivo ucraniano como o médio luxemburguês já estão, à partida, prontos para regressar ao campo frente à equipa minhota.

"O Sudakov já ontem treinou sem qualquer limitação. O Barreiro treinou ontem parcialmente com a equipa", revelou o técnico, acrescentando que "em condições normais, estará apto".

