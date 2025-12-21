Ouvir
Sporting 1-1 Benfica

“Uma vez mais. Até no feminino”. Benfica critica arbitragem

21 dez, 2025 - 21:09

Encarnados falam em dois erros de arbitragem em Alvalade.

O Benfica volta a criticar a arbitragem, desta vez depois do empate (1-1) contra o Sporting no futebol feminino.

Segundo os encarnados, há dois erros da arbitragem que beneficiaram as leoas em Alvalade.

“Um golo mal anulado ao Benfica, com as imagens a deixarem claro que não há fora de jogo e com as linhas do VAR a serem colocadas de forma errada”, é o primeiro lance.

A equipa da Luz queixa-se também de “no final da partida, a total falta de vergonha: mesmo com o VAR a chamar a árbitra para rever a decisão de marcar penálti” o lance foi validado (e dai surgiu o empate, aos 88 minutos).

“O resultado foi o mesmo de sempre: o Sporting escapa a mais uma derrota com ajuda da arbitragem”, escreve o Benfica.

As águias acrescentam: “É preciso que quem dirige o futebol português assuma, de uma vez por todas, as suas responsabilidades e atue. Estão a descredibilizar, por completo, a indústria do futebol em Portugal”.

O Benfica não tem dúvidas: “Um jogo que deveria ter terminado com a vitória do Benfica por 2-0 acaba empatado. Um jogo que deixaria o Benfica com 8 pontos de avanço no campeonato."

Na classificação, após o empate deste domingo, o Benfica tem agora 20 pontos, contra 15 do Sporting.

