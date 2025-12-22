Ouvir
I Liga

Benfica vence sem nota artística

22 dez, 2025 - 23:30

Pavlidis marcou o único golo do jogo, ainda na primeira parte.

O Benfica derrotou o Famalicão, por 1-0, e não deixou fugir (ainda mais) o líder FC Porto.

Os encarnados não conseguiram repetir as boas exibições dos últimos jogos e na segunda parte voltou ao estilo resultadista.

O único golo do jogo foi apontado por Pavlidis, de grande penalidade, ainda na primeira parte da partida na Luz.

O Famalicão tentou jogar aberto e pressionar, mas não criou muitas oportunidades. Apesar disso, ainda assustou os benfiquistas nos últimos minutos e ouviram-se alguns assobios no último quarto de hora.

O Benfica chega agora aos 35 pontos, os mesmos que o Sporting, que, no entanto, ainda não jogou (defronta esta terça-feira o V. Guimarães). O FC Porto é líder com 43 pontos.

