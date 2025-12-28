Benfica empata com o Sp. Braga e vê título por um canudo

O ano civil ainda não acabou e o Benfica pode ficar já a 10 pontos do líder do campeonato, o FC Porto, após um empate na Pedreira por 2-2 frente ao Sporting de Braga, em jogo da 16.ª jornada do campeonato.

Num jogo bastante vivo, a primeira parte começou melhor para os encarnados. Depois de um golo anulado a Ricardo Horta aos 18 minutos por falta sobre Otamendi, o próprio defesa argentina marcou aos 29 minutos, num cabeceamento após livre de Sudakov.

No entanto, ainda antes do intervalo, o Braga conseguiu dar a volta ao marcador: primeiro de penalti, com Samuel Dahl a jogar a bola com a mão, com Zalazar a converter a grande penalidade aos 38 minutos; e no primeiro minuto de compensação, um erro de Richard Rio entregou a bola a Pau Victor, que contornou os defesas do Benfica para marcar o 2-1.

Na segunda parte, as águias entraram com outra atitude e cedo empataram o jogo: numa jogada de contra-ataque, Fredrik Aursnes rematou de fora de área para o 2-2 aos 53 minutos.

Até ao fim do jogo, o Benfica tentou impor-se, e chegou a colocar a bola na baliza por duas vezes: primeiro por Pavlidis, com o golo a ser anulado por fora de jogo aos 66 minutos; e depois aos 74 minutos, com Dahl a marcar mas a jogada a ser anulada por falta de Richard Rios.

Até ao final do jogo, nota ainda para a expulsão de Ricardo Horta já no tempo de compensação, por acumulação de amarelos, aos 90+3.

Com o empate, o Benfica tem agora 36 pontos e pode ficar a 10 pontos do FC Porto antes do final do ano, se os dragões vencerem o jogo frente ao AFS esta segunda-feira, e a 5 pontos do Sporting, depois da vitória por 4-0 ao Rio Ave este domingo.

Já o Sp. Braga não aproveita o empate do Gil Vicente este domingo e mantêm-se no 5.º lugar do campeonato, com 26 pontos.