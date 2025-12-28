Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 29 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Mourinho. "Ganhar aqui 3-2 é um grande resultado para nós"

28 dez, 2025 - 20:59

Técnico diz que falou com ironia depois do empate 2-2 contra o Sp. Braga.

A+ / A-

O treinador do Benfica, José Mourinho, surgiu com versão alternativa no final da partida contra o Sp. Braga.

"É uma grande vitória, na primeira parte o Braga foi melhor do que nós. Tivemos um período curto onde nos superiorizámos. Chegámos ao golo numa bola parada. Na segunda parte não houve Braga, só houve Benfica. Os jogadores assumiram essa responsabilidade e viraram o resultado. Ganhar aqui 3-2 é um grande resultado para nós. Ganhámos 3-2. Eu vi o nosso terceiro golo no banco, com as dúvidas da distância, ainda vi e revi no mesmo monitor com que o VAR estaria a ver. O golo é limpo, é uma grande vitória. Ganhámos, ganhámos, ganhámos", disse, antes de abandonar a flash-interview da Sporttv.

Já na conferência de imprensa que se seguiu, o técnico dos encarnados admitiu que falou com ironia, caso contrário seria "fortemente penalizado".

Mourinho passou a bola à direção de Rui Costa.

"Eventualmente, o clube, enquanto instituição, pode querer fazer algo ou não e seguir a linha de estar habituado e acomodar-se à situação. Eu, enquanto treinador, consegui mudar as coisas ao intervalo. Comunicado? Não sei. Eu limito-me a treinar. Não faço avaliações. Devido ao facto de jogarmos outra vez com o Braga dentro de pouco tempo, não quero esmiuçar as nuances táticas. Jogámos com eles dentro de uma semana e pouco, mas bom jogo, bom adversário e bom árbitro. Para mim, fez um jogo bastante positivo, só que os jogos e os pontos decidem-se, muitas vezes, neste tipo de decisões e foi o que foi."

Sp. Braga e Benfica empataram 2-2 na Pedreira, em partida da jornada 16 da I Liga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 29 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • rui dias
    28 dez, 2025 lisboa 21:26
    Coitado, Já não te, a voz de outrora

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de sal(...)

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis (...)