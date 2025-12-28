Mourinho. "Ganhar aqui 3-2 é um grande resultado para nós"

O treinador do Benfica, José Mourinho, surgiu com versão alternativa no final da partida contra o Sp. Braga.

"É uma grande vitória, na primeira parte o Braga foi melhor do que nós. Tivemos um período curto onde nos superiorizámos. Chegámos ao golo numa bola parada. Na segunda parte não houve Braga, só houve Benfica. Os jogadores assumiram essa responsabilidade e viraram o resultado. Ganhar aqui 3-2 é um grande resultado para nós. Ganhámos 3-2. Eu vi o nosso terceiro golo no banco, com as dúvidas da distância, ainda vi e revi no mesmo monitor com que o VAR estaria a ver. O golo é limpo, é uma grande vitória. Ganhámos, ganhámos, ganhámos", disse, antes de abandonar a flash-interview da Sporttv.

Já na conferência de imprensa que se seguiu, o técnico dos encarnados admitiu que falou com ironia, caso contrário seria "fortemente penalizado".

Mourinho passou a bola à direção de Rui Costa.

"Eventualmente, o clube, enquanto instituição, pode querer fazer algo ou não e seguir a linha de estar habituado e acomodar-se à situação. Eu, enquanto treinador, consegui mudar as coisas ao intervalo. Comunicado? Não sei. Eu limito-me a treinar. Não faço avaliações. Devido ao facto de jogarmos outra vez com o Braga dentro de pouco tempo, não quero esmiuçar as nuances táticas. Jogámos com eles dentro de uma semana e pouco, mas bom jogo, bom adversário e bom árbitro. Para mim, fez um jogo bastante positivo, só que os jogos e os pontos decidem-se, muitas vezes, neste tipo de decisões e foi o que foi."

Sp. Braga e Benfica empataram 2-2 na Pedreira, em partida da jornada 16 da I Liga.