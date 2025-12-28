Rui Costa. "Golo limpo"

O presidente do Benfica, Rui Costa considera que o golo de Dahl, que daria o 3-2 aos encarnados em Braga, foi mal anulado.

"É a mesma leitura [de António Salvador sobre o jogo]. Um bom jogo de futebol, duas boas equipas, primeira parte do Sp. Braga, a segunda do Benfica. Fica um golo anulado que está para ser explicado e não consigo encontrar explicações. O 3-2 a que Mourinho se refere é de um lance que não nos parece em nada falta. Mas é o que é. Deixámos aqui mais dois pontos, quando aquele golo, que nos poderia ter dado a vitória, é um golo limpo", disse o líder encarnado na zona mista.

Questionado sobre as declarações de António Salvador, em que o presidente do Sp. Braga disse que o árbitro Tiago Martins deixou há muito de ter condições para apitar o Benfica, Rui Costa lembra outros lances.

"Estamos de acordo. O último jogo que tinha feito era o da Taça de Portugal e ver esta falta e não ter visto o que se passou na final da Taça de Portugal... Estamos de acordo. Estamos exatamente de acordo. O Sp. Braga tem direito de se lamentar daquilo que entender, eu estou aqui na condição de presidente do Benfica. Fica um golo limpo, completamente limpo, e que acabou por ser anulado de forma inacreditável. O Benfica vai continuar a questionar o que se tem passado no futebol português”

Os encarnados podem agora ficar ainda mais longe dos rivais, mas Rui Costa não atira a toalha ao chão.

"Podemos ficar a 10 pontos de desvantagem, não era aquilo que queríamos a chegar a dezembro. Não esperávamos, de todo, estar a 10 pontos do primeiro classificado. Curiosamente, chegámos com esta desvantagem sem derrotas e com três empates em casa. Temos de continuar a acreditar no título. Da mesma forma que perdemos estes pontos, os nossos adversários também podem perdê-los. Ainda temos muito para lutar. Ninguém vai atirar a toalha ao chão. Ninguém vai desistir agora, posso garantir isso aos benfiquistas."

Já sobre o chamado mercado de inverno, o antigo camisola 10 das águias promete "novidades".

"Vai trazer as novidades que decidirmos que sejam importantes para o Benfica. Vamos continuar a lutar por esta época. Os 10 pontos de atraso não nos tiram do título, de todo. E ainda há muita coisa para conquistar esta época."