Benfica confirma contratação de Sidny Lopes Cabral

30 dez, 2025 - 19:09 • Inês Braga Sampaio

O lateral internacional cabo-verdiano, de 23 anos, assinou contrato válido até 2030.

O Benfica oficializou, esta terça-feira, a contratação de Sidny Lopes Cabral ao Estrela da Amadora.

Em comunicado no site oficial, o Benfica informa que o lateral internacional cabo-verdiano, de 23 anos, assinou contrato válido até 2030. Lopes Cabral vai ser o novo número 15 da equipa de José Mourinho.

A transferência também foi confirmada pelo Estrela da Amadora, que destaca a "entrega, profissionalismo e forte sentido de compromisso" que Sidny Lopes Cabral demonstrou enquanto representou o clube.

Em declarações à BTV, Lopes Cabral promete "agressividade, força e muita felicidade" para oferecer à equipa.

"Mal posso esperar para jogar em frente aos adeptos, quero marcar muitos golos e ganhar troféus", afirma.

Sidny, que pode jogar à direita e à esquerda, chegou esta época ao Estrela, a custo zero, proveniente dos alemães do Viktoria Köln. Em 16 jogos, o defesa somou cinco golos e três assistências.

[Notícia corrigida às 19h26 - O nome do jogador é Sidny, não Sydny. Pelo lapso, pedimos desculpa]

