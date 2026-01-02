Ouvir
Barrenechea lesionado no ombro e em dúvida para o Estoril

02 jan, 2026 - 22:57 • Lusa

Partida entre águias e canarinhos está marcada para as 18h00 deste sábado na Luz.

O médio Enzo Barrenechea lesionou-se no ombro esquerdo, informa o Benfica. O argentino está em dúvida para a receção ao Estoril.

Os encarnados confirmaram o diagnóstico, depois de Barrenechea ter divulgado nas suas redes uma fotografia com o braço imobilizado, acrescentando aguardar o resultado dos exames realizados.

O médio, de 24 anos, foi titular em 29 dos 31 jogos do Benfica esta temporada, tendo falhado apenas a vitória 2-1 na receção ao Gil Vicente e o triunfo nos oitavos de final da Taça de Portugal na visita ao Farense, por 2-0.

O Benfica, terceiro classificado a 10 pontos do líder FC Porto, recebe o Estoril, nono com 20, este sábado, a partir das 18h00, num encontro da 17.ª ronda.

