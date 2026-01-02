“Benfica District” vai ter “impacto positivo” nas contas

O Benfica vai "continuar a investir no plantel de futebol e nas outras modalidades da mesma forma", apesar do projeto “Benfica District”.

O vice e administrador Nuno Catarino garante que o projeto terá "um impacto positivo nas contas".

"Sobre o impacto financeiro, este projeto foi desenhado para ser autossustentado. As receitas vão fazer o pagamento do financiamento do mesmo. Vai ter sempre um impacto positivo nas contas do Benfica. Espera-se uma receita bruta de 37 M€, retirando os custos de exploração do dia a dia do projeto. O prazo definido para 15 anos garante uma contribuição positiva. O Benfica vai continuar a investir no plantel de futebol e nas outras modalidades da mesma forma. Nenhuma dessas atividades fica inibida, limitada por este projeto. O próprio projeto tem de ser autossustentável. Para que seja aumentada a capacidade desportiva e financeira", disse.

Já José Gandarez, vice-presidente e administrador da Benfica SAD, lembra que uma das mais-valias do projeto é uma arena de 10 mil lugares, que pode até permitir jogos de uma eventual NBA Europa.

"Essa lotação permite-nos concorrer à NBA Europa a nível de infraestruturas. Os requisitos financeiros da NBA são muito elevados e não sabemos se o Benfica conseguirá cumpri-los no futuro", explicou.

Este sábado realiza-se uma Assembleia Geral Extraordinária que vai ter como principal objetivo a apreciação da proposta do 'Benfica District'.