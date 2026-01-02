Benfica já inscreveu Sidny Cabral na Liga

02 jan, 2026 - 12:45 • Rui Viegas com Lusa
O ala Sidny Cabral, o primeiro reforço do Benfica neste mercado de invenro, já está inscrito na Liga Portugal.
Era a grande dúvida para o jogo de sábado, no Estádio da Luz, entre Benfica e Estoril Praia. José Mourinho já pode contar o internacional cabo-verdiano.
O futebolista realizou na quinta-feira o primeiro treino no Benfica, um dia depois de ter sido oficializada a transferência do antigo jogador do Estrela da Amadora.
Sidny Lopes Cabral foi recebido pelo treinador José Mourinho, pelos novos companheiros de equipa e por elementos da estrutura dos ‘encarnados’ no centro de estágio no Seixal.
O futebolista africano assinou um contrato até 2030, comunicou na terça-feira o terceiro classificado da I Liga portuguesa de futebol.
O jogador versátil que pode fazer quatro posições nos corredores vinculou-se ao Benfica por quatro anos e meio, após ter feito cinco golos e três assistências em 16 jogos pelo Estrela da Amadora, ao qual tinha chegado em junho, após sair do Viktoria Köln, do terceiro escalão alemão.