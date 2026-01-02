Ouvir
Mourinho: "Não estamos a fazer mal de todo, mas o campeonato do FC Porto tem sido extraordinário"

02 jan, 2026 - 15:10 • Lusa

Antes do encontro com o Estoril Praia, na Luz, no sábado, José Mourinho confirmou Sidny Cabral no banco e falou de números: “A matemática é óbvia, faltam muito mais do que 10 pontos em disputa".

A+ / A-

O treinador José Mourinho ‘agarrou-se’ hoje à matemática e invencibilidade interna nas contas na I Liga de futebol, na qual o Benfica “não está mal de todo”, apesar da “extraordinária” primeira volta do FC Porto.

“A matemática é óbvia, faltam muito mais do que 10 pontos em disputa. Somos a única equipa que não perdeu nas competições portuguesas. Nós não somos uma equipa ‘do outro mundo’, mas, com as forças e debilidades, somos uma equipa a quem não é fácil obter resultados. A primeira volta do FC Porto é extraordinária e não dá a possibilidade a quem está a fazer bem de se aproximar. Não estamos a fazer mal de todo, mas o campeonato do FC Porto tem sido extraordinário”, frisou.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estoril Praia, o treinador recordou que, nos últimos 14 jogos, o Benfica só perdeu com o Bayer Leverkusen e conta 10 triunfos e três empates, diante de Casa Pia, Sporting e Sporting de Braga.

“O que o FC Porto está a fazer é anormal. Se tivesse empatado dois jogos, em vez de 10 pontos, estávamos a seis. Se o Sporting não tivesse tido a maravilhosa sorte de se equivocarem ocasionalmente num canto, teria outro empate e estaríamos a três. O Benfica não perdeu, e deveria ter ganho em Braga e contra o Casa Pia. Nós teríamos mais quatro pontos. Estamos a fazer um bom trabalho”, voltou a reforçar.

Ian Cathro e o Benfica-Estoril: "Não tenho motivação para sair da cama e tentar empatar"

Futebol Nacional

Ian Cathro e o Benfica-Estoril: "Não tenho motivação para sair da cama e tentar empatar"

Com duas vitórias nas duas últimas jornadas e à be(...)

Sobre o adversário, José Mourinho deixou também vários elogios ao Estoril Praia e espera uma “equipa difícil”, com um “futebol muito interessante”, e que tem um calendário menos sobrecarregado, o que beneficia os comandados de Ian Cathro.

“Como todas as equipas que não jogam as competições europeias, cada semana significa progressão na qualidade e dinâmica da equipa. Está tranquila na tabela. Não precisa de olhar para trás, sem medo, pois está tranquilo, e não tem obrigação de olhar para cima. Portanto, não tem nada a perder. Seguramente quererá fazer um grande jogo contra nós e, se possível, um grande resultado”, avaliou Mourinho.

Com novo duelo frente ao Sporting de Braga marcado para quarta-feira, a contar para as meias-finais da Taça da Liga, o treinador rejeitou fazer muitas alterações, para evitar um “decréscimo lógico no rendimento”, e pode utilizar já Sidny Cabral.

“Esteve connosco três dias, é pouco para aprender a jogar connosco, mas está no banco e é uma solução boa, pois pode jogar em diferentes posições. É um miúdo muito tranquilo e muito feliz por estar aqui, com fácil integração. Parece-me muito bom menino, com muita ilusão por jogar no Benfica. Qualquer que seja a direção do jogo, acho que ele acabará por jogar”, realçou, antecipando a estreia do lateral.

O Benfica, terceiro colocado, com 36 pontos, recebe o Estoril Praia, nono, com 20, a partir das 18:00 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a 17.ª ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.

