Mourinho: "Não estamos a fazer mal de todo, mas o campeonato do FC Porto tem sido extraordinário"

O treinador José Mourinho ‘agarrou-se’ hoje à matemática e invencibilidade interna nas contas na I Liga de futebol, na qual o Benfica “não está mal de todo”, apesar da “extraordinária” primeira volta do FC Porto.

“A matemática é óbvia, faltam muito mais do que 10 pontos em disputa. Somos a única equipa que não perdeu nas competições portuguesas. Nós não somos uma equipa ‘do outro mundo’, mas, com as forças e debilidades, somos uma equipa a quem não é fácil obter resultados. A primeira volta do FC Porto é extraordinária e não dá a possibilidade a quem está a fazer bem de se aproximar. Não estamos a fazer mal de todo, mas o campeonato do FC Porto tem sido extraordinário”, frisou.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estoril Praia, o treinador recordou que, nos últimos 14 jogos, o Benfica só perdeu com o Bayer Leverkusen e conta 10 triunfos e três empates, diante de Casa Pia, Sporting e Sporting de Braga.

“O que o FC Porto está a fazer é anormal. Se tivesse empatado dois jogos, em vez de 10 pontos, estávamos a seis. Se o Sporting não tivesse tido a maravilhosa sorte de se equivocarem ocasionalmente num canto, teria outro empate e estaríamos a três. O Benfica não perdeu, e deveria ter ganho em Braga e contra o Casa Pia. Nós teríamos mais quatro pontos. Estamos a fazer um bom trabalho”, voltou a reforçar.