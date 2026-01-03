Ouvir
Benfica 3-1 Estoril

Hat-trick de Pavlidis deixa Sporting mais perto

03 jan, 2026 - 20:06

Avançado grego passa a somar 17 golos à jornada 17 da I Liga.

A+ / A-

O Benfica venceu o Estoril, por 3-1, em partida da jornada 17 da I Liga, e está mais perto do segundo lugar no campeonato.

Em destaque esteve o grego Pavlidis, que fez um “hat-trick” na Luz.

Pelo Estoril marcou o ex-Benfica João Carvalho, em cima do intervalo, a reduzir para 2-1.

No entanto, a exibição dos encarnados não foi isenta de sustos. Os canarinhos entraram melhor nas duas partes e também tiveram oportunidades para marcar.

Para além do hat-trick de Pavlidis, que soma agora 17 no campeonato, destaque para a estreia de Sidny Cabral e para a lesão de António Silva (ainda no aquecimento).

Com esta vitória, o Benfica tem agora 39 pontos, a três do Sporting (que empatou) e a sete do FC Porto – que ainda não jogou nesta jornada.

