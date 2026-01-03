Mourinho. "Vitória difícil, mas merecida"

O treinador do Benfica, José Mourinho, considera que os encarnados ultrapassaram um "adversário difícil".

A partida

"Vitória difícil, mas merecida. Já estávamos à espera de um adversário difícil, portanto não foi novidade para nós. Estávamos preparados para isso, para também nos momentos em que poderiam pressionar-nos alto, porque são uma equipa boa nesses momentos e, por isso, decidimos esperar um bocadinho mais. Não se pode sofrer aquele golo, pelo desenho do golo. Não se pode. Uma coisa é ir para o intervalo com um 2-0 e ir com um 2-1. A minha preocupação ao intervalo foi tentar que a equipa não sentisse demasiado aquele golo porque a equipa estava frustrada, em vez de estar contente por estar a ganhar, estava zangada. Depois do intervalo, estávamos à espera que o Estoril fosse mais ofensivo, mas honestamente não houve um único momento em que suspirássemos de alívio com uma defesa do Trubin ou com uma bola muito perigosa. Depois, na parte final do jogo, tive de me benzer para pôr o Aursnes em campo porque era um risco enorme, mas senti que a equipa precisava da sua tranquilidade, mas também da explosão que o Sidny pudesse dar. Havia sempre aquele receiozinho de como iria reagir no primeiro jogo na Luz. A primeira coisa que faz é boa, depois tem a personalidade de tirar um pontapé de canto com qualidade e depois faz o terceiro golo que acaba com o jogo. São três pontos merecidos, mas três pontos difíceis, frente a uma equipa difícil".

Benfica saiu mais pelo corredor esquerdo

"A maneira como eles pressionam, se não interpretas bem é complicado. Têm jogadores mais ofensivos que tentam pressionar os centrais, depois tentam pressionar com o quadrado e tentámos sair pelo Dahl, que está mais jogador e está com mais confiança. A situação do Aursnes é preocupante, a lesão do Enzo... vamos ver quantas semanas são. E em janeiro significa quantos meses são. Depois o António, que sentiu. É uma altura em que precisamos de todos. Entrámos nesta fase dificilíssima com menos armas."

Taça da Liga em Leiria

"Foram poucos meses, mas foram meses que me puseram na montra dos maiores clubes portugueses. Como sabe, uns meses antes tinha estado no Benfica. Homenagem? Nunca tive a oportunidade de ver, mas vou com o Benfica para jogar, não para visitar Leiria ou o União."

