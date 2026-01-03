Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sócios aprovam Benfica District

03 jan, 2026 - 21:46

Proposta da direção de Rui Costa foi aprovada com 59% dos votos.

A+ / A-
“Benfica District”: novo megaprojeto para o Estádio da Luz. Foto: Populous
“Benfica District”: novo megaprojeto para o Estádio da Luz. Foto: Populous
“Benfica District”: novo megaprojeto para o Estádio da Luz. Foto: Populous
“Benfica District”: novo megaprojeto para o Estádio da Luz. Foto: Populous
“Benfica District”: novo megaprojeto para o Estádio da Luz. Foto: Populous
“Benfica District”: novo megaprojeto para o Estádio da Luz. Foto: Populous
“Benfica District”: novo megaprojeto para o Estádio da Luz. Foto: Populous
“Benfica District”: novo megaprojeto para o Estádio da Luz. Foto: Populous
“Benfica District”: novo megaprojeto para o Estádio da Luz. Foto: Populous

Os sócios do Benfica aprovaram, este sábado, em assembleia geral, o projeto “Benfica District”.

Votaram 28.338 sócios e, desses, 59,2% disseram “sim” à requalificação de toda a zona do estádio da Luz. Já 40,7% disseram “não”.

Os números foram confirmados por Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral.

"É hora de finalizar a Assembleia Geral Extraordinária que visava a proposta do Benfica District. Votaram um total de 28.338 sócios, com 59,24% desse total votaram 'sim', com 40,66% a votarem 'não'. É uma vitória do 'sim' e da proposta apresentada”.

Pereira da Costa acrescentou no final da contagem: “Cabe dizer mais duas coisas, foi uma votação absolutamente esclarecedora na adesão dos sócios à AGE. Participaram na AGE mais de 30 mil sócios, quer à distância, quer na sede, e a Mesa não poderia deixar de saudar a todos os que participaram e que, com o seu contributo, desenvolveram a proposta pedindo esclarecimentos, fosse verbalmente, oralmente ou por escrito. É verdade que a adesão foi de tal forma avassaladora que gerou alguns constrangimentos durante o dia, constrangimentos esses que foram durante o dia corrigidos e serão aproveitados para no futuro desenvolvermos um método”.

O projeto inclui, entre outras questões, o aumento da capacidade do estádio da Luz, para 80 mil lugares, a construção de três novos pavilhões (incluindo uma arena de 10 mil lugares), uma piscina, uma zona comercial e uma zona residencial.

A obra deverá estar concluída a tempo do Mundial de Futebol 2030. O estádio da Luz vai ser um dos anfitriões do torneio.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer