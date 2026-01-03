Sócios aprovam Benfica District

Os sócios do Benfica aprovaram, este sábado, em assembleia geral, o projeto “Benfica District”.

Votaram 28.338 sócios e, desses, 59,2% disseram “sim” à requalificação de toda a zona do estádio da Luz. Já 40,7% disseram “não”.

Os números foram confirmados por Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral.

"É hora de finalizar a Assembleia Geral Extraordinária que visava a proposta do Benfica District. Votaram um total de 28.338 sócios, com 59,24% desse total votaram 'sim', com 40,66% a votarem 'não'. É uma vitória do 'sim' e da proposta apresentada”.

Pereira da Costa acrescentou no final da contagem: “Cabe dizer mais duas coisas, foi uma votação absolutamente esclarecedora na adesão dos sócios à AGE. Participaram na AGE mais de 30 mil sócios, quer à distância, quer na sede, e a Mesa não poderia deixar de saudar a todos os que participaram e que, com o seu contributo, desenvolveram a proposta pedindo esclarecimentos, fosse verbalmente, oralmente ou por escrito. É verdade que a adesão foi de tal forma avassaladora que gerou alguns constrangimentos durante o dia, constrangimentos esses que foram durante o dia corrigidos e serão aproveitados para no futuro desenvolvermos um método”.

O projeto inclui, entre outras questões, o aumento da capacidade do estádio da Luz, para 80 mil lugares, a construção de três novos pavilhões (incluindo uma arena de 10 mil lugares), uma piscina, uma zona comercial e uma zona residencial.

A obra deverá estar concluída a tempo do Mundial de Futebol 2030. O estádio da Luz vai ser um dos anfitriões do torneio.