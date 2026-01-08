Ouvir
"A responsabilidade é do presidente, mete-se dinheiro em cima dos problemas": Jaime Antunes e o momento do Benfica

08 jan, 2026 - 12:45 • João Filipe Cruz

O antigo vice e administrador da SAD crítica a estratégia de "meter dinheiro em cima dos problemas" e mostra-se preocupado com o mês de janeiro.

Mourinho deixou críticas aos jogadores e Rui Costa lamentou a exibição do Benfica em Leiria. A crítica na Luz sobe de tom depois da eliminação da Taça da Liga diante do SC Braga, mas para Jaime Antunes a responsabilidade recai sobre quem está no topo.

"A responsabilidade é sempre do presidente. É ele que lidera o clube, escolhe o treinador, decide sobre os investimentos nos jogadores e, portanto, a bem ou a mal, a responsabilidade é do presidente", sublinha a Bola Branca.

O antigo vice e administrador da SAD encarnada entende que "o problema no Benfica não tem que ver com o jogador A, B ou C ou o treinador A, B ou C", mas sim "com estratégias erradas". "Mete-se dinheiro em cima dos problemas sem haver uma estratégia que resolva os problemas no Benfica", explica.

Jaime Antunes compreende a crítica de Mourinho ao plantel e dá razão ao que o técnico vem dizendo sobre as armas que tem à disposição.

"Vimos o treinador a falar em todas as conferências de imprensa que não tem recursos para fazer rotatividade, o que é extraordinário depois dos investimentos que o Benfica tem feito ao longo dos anos. Com tanto investimento, ao fim destes anos todos, não há um plantel estava que dê ao treinador, nas palavras dele, profundidade para fazer uma gestão de plantel a sério", reforça.

Segue-se o clássico com o FC Porto no Dragão a contar para os quartos de final da Taça de Portugal e, tal como José Mourinho, também Jaime Antunes admite o ponto de interrogação.

"Claro que estou preocupado. Não é aceitável chegarmos ao mês de janeiro e o Benfica estar a 10 pontos do líder no campeonato, com dificuldades na passagem à fase seguinte da Champions, estar fora da Taça da Liga e vamos ver na Taça de Portugal", lamenta.

O antigo vice benfiquista rejeita que o lugar de José Mourinho esteja em risco e, mais ainda, despacha a bola quando a conversa recai sobre o treinador livre no mercado que mais tem feito correr tinta nos últimos tempos.

"Neste momento não tem sentido. Ruben Amorim pode ser tema para 2026/2027, mas neste momento temos treinador e com méritos reconhecidos", vinca.

