Manu já jogou a central, "Mourinho pode estar à vontade": a garantia de quem o meteu lá

O antigo técnico do AFS, atualmente no Chipre, lançou Manu Silva nos seniores do Feirense em 2021 e, com uma linha de três centrais, "usava o Manu como central do meio e alternava essa posição com a de número seis".

"Estranho não seria porque o Manu tem conhecimento da posição. Ele é um jogador inteligente e posiciona-se sempre muito bem. Seguramente vai cumprir e Mourinho pode estar à vontade, sabendo que ele vai exercer a função", garante Rui Ferreira.

Com estas condicionantes, José Mourinho não colocou de parte chamar um jovem da formação, sendo Gonçalo Oliveira, que se sentou no banco frente ao Sporting de Braga, a hipótese mais plausível para assumir esse papel. Mas há outra hipótese: Manu Silva recuar e recuperar um papel que não é, de todo, desconhecido.

A poucos dias do clássico com o FC Porto para a Taça de Portugal, há muitos pontos de interrogação sobre a defesa encarnada que vai subir ao relvado do Dragão. Nicolás Otamendi cumpre castigo depois da expulsão na Taça da Liga, António Silva é incógnita e Tomás Araújo é o único dos titulares que, ao dia de hoje, está a 100% apto.

"Pode jogar curto, pode jogar longo, pode colocar bolas entre linhas e no espaço do adversário. Tem uma leitura na construção que lhe permite ser uma mais valia. Também dá altura à defesa, que é importante, e liderança na comunicação para orientar o meio-campo e o lateral do lado dele", explica a Bola Branca.

Contas feitas, há mais um "central" disponível para uma defesa com necessidade de remendo aos habituais titulares, mas nunca deixará de ser apenas e só isso.

"Se o Benfica estiver com dificuldades, não é estranho para o Manu e ele já faz isso em Guimarães. Mas se me perguntarem se é um defesa central, não é. É um número seis que pode ser defesa central em caso de necessidade", assegura Rui Ferreira.

A primeira aventura fora de Portugal

Rui Ferreira mudou-se no final do ano para o Chipre. Depois de passagens por AFS, Académico, Torreense e Feirense, o espinhense de 52 anos é agora o timoneiro do Ethnikos Achnas, atual 11.º classificado do campeonato cipriota.

"A ideia era dar continuidade numa primeira liga. Também tinha a ambição de entrar num país que me permitisse desenvolver mais o meu inglês. Estamos a gostar muito, as pessoas também estão a gostar do nosso trabalho", partilha com a Renascença.

O objetivo agora passa por "salvar" o emblema de Achna e partir para a próxima temporada a partir do zero.

O técnico assume que ser português é uma responsabilidade maior, porque os jogadores "estão ainda mais atentos a todos os exercícios" e o selo nacional já era pretendido pela direção do Ethnikos.