"O Benfica vai ter um atleta com grande potencial": uma conversa com o homem que levou Wesley ao Mundial sub-20

“É um jogador com um bom refino técnico, muito rápido, joga pela lado esquerdo”, assim o descreve o antigo selecionador. “Com o Jorge Jesus, jogou por vezes no lado direito”, assinala, ou seja, do lado do pé natural. Wesley é destro.

Ramon Menezes, de 53 anos e atualmente no mercado à espera de uma oportunidade, revela que nem sempre há oportunidades para juntar os jogadores, pois nem sempre é possível convocá-los porque as convocatórias jovens não são consideradas na Data FIFA. Wesley esteve no Sudamericano sub-20 e Mundial sub-20 e aí houve um contacto muito próximo com o agora alvo do Benfica.

“É um jogador muito promissor. É da base do Corinthians. Para jogar no Corinthians, você tem de ser promissor e muito bom jogador, senão não consegue ser aproveitado na equipa principal”, explica Menezes à Renascença . “O Wesley conseguiu muito rápido ser aproveitado na equipa principal.”

Bola Branca conversou com Ramon Menezes, o agora ex-selecionador brasileiro sub-20 que levou o futebolista paulista ao Mundial daquela categoria, no qual o Brasil não conseguiu qualquer triunfo. Sobre Wesley, apesar dos avisos de que ainda precisa de afinações típicas de alguém que ainda está no processo de formação, desabafou apenas elogios.

Wesley anda a mostrar o seu futebol ao lado de Cristiano Ronaldo e João Félix, orientado por Jorge Jesus, na Arábia Saudita. O menino de 20 anos, do Al-Nassr, tem sido associado ao Benfica, para reforçar a equipa de José Mourinho neste inverno.

“Mas a sua característica é jogar pelo lado esquerdo. No Sudamericano aproveitámos essa qualidade de ser um jogador de 1x1, de ir para dentro para bater na baliza. Tem uma relação boa com o golo”, define.

Segundo Ramon Menezes, o futebolista de 20 anos, na segunda temporada no Al-Nassr, precisa de “minutagem”. Isto é, precisa de minutos, de jogar. “É um ótimo jogador. É um jovem muito promissor. Tem de ser trabalhado, está em formação”, lembra.

Questionado sobre os eventuais desafios de uma adaptação a Lisboa, à Liga Portuguesa e à Champions, Ramon Menezes desvaloriza o cenário mais sinuoso. “O Benfica vai ter um atleta com um grande potencial. Tem de ser lapidado, está no processo de formação. A adaptação vai ser rápida, pela língua, pelo país, acho que a estrutura do Benfica é fantástica.”

O antigo selecionador esteve no Seixal recentemente quando competiu com a geração de 2007 num torneio em Cascais. “Ele deve ter tido informações através do Jorge Jesus, que conhece como ninguém Portugal e o Benfica. O que posso dizer é que é muito promissor, óptimo atleta e jogador”, insiste.

Também o espírito e a forma de estar entre colegas são elogiáveis. Ramon Menezes revela que Wesley é “um menino muito solto no grupo”, alguém que se relaciona bem com os colegas, alguém “inteligente”, que vai acumulando “essa experiência”. Afinal, “está a jogar lá com grandíssimos jogadores”. Lá, na Arábia Saudita.

O Benfica, a 10 pontos da liderança na Liga e eliminado da Taça da Liga, vai disputar os quartos de final da Taça de Portugal na quarta-feira, no Dragão, contra o FC Porto. O mercado de inverno já ofereceu a Mourinho o futebolista Sidny Cabral, ex-Estrela da Amadora.