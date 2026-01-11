Ouvir
Benfica

"Apanho-te lá fora". Ricardo Rocha suspenso por 30 dias após expulsão no Benfica-Braga

11 jan, 2026 - 14:09 • Inês Braga Sampaio

Palavras do antigo central do Benfica, e atual adjunto de José Mourinho, justificam maior fatia do total de 7.166 euros de multas impostas ao Benfica após a meia-final da Taça da Liga.

A+ / A-

Ricardo Rocha, antigo central do Benfica e atual treinador-adjunto de José Mourinho, foi castigado com 30 dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido à expulsão na meia-final da Taça da Liga diante do Sporting de Braga.

De acordo com o relatório do árbitro da partida, João Pinheiro, o antigo defesa internacional português "saiu deliberadamente da área técnica para protestar com um elemento da equipa da equipa de arbitragem, dizendo e gesticulando, 'Isto é uma vergonha'".

"Após ser expulso, [Ricardo Rocha] dirigiu-se ao delegado da equipa B [Sporting de Braga], dizendo: 'A ti, vou-te apanhar lá fora'", lê-se.

Além dos 30 dias de suspensão, Ricardo Rocha foi multado em 5.610 euros, por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa".

Semifinal sai cara ao Benfica

O Benfica foi punido com uma multa de 1.403 euros por insultos dirigidos pelos seus adeptos ao guarda-redes do Braga, Lukas Hornicek, e ao árbitro João Pinheiro, também durante a meia-final da Taça da Liga.

Nicolás Otamendi, expulso nos minutos finais, por acumulação de amarelos, leva um jogo de suspensão e uma multa de 153 euros.

No total, as multas ao Benfica ascendem aos 7.166 euros.

O Braga também terá de pagar um valor de 638 euros, por "comportamento incorreto do público" que o apoiava.

