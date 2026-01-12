Benfica vende Jurásek ao Slavia Praga por três milhões de euros

O Benfica confirmou, esta segunda-feira, a transferência definitiva do lateral David Jurásek para o Slavia de Praga, a troco de três milhões de euros.

O ala de 25 anos regressa ao clube onde o Benfica o recrutou, há dois anos e meio, no verão de 2023, a troco de 14 milhões de euros.

"A Sport Lisboa e Benfica SAD informa que chegou a acordo com o Slavia Praga para a alienação da totalidade dos direitos do jogador David Jurásek, por um montante de € 3.000.000. Adicionalmente, a Benfica SAD terá direito ao primeiro € 1.000.000 gerado por futuras cedências do referido jogador e receberá 50 por cento do valor remanescente dessas futuras cedências", pode ler-se no comunicado.

O Slavia abdicaainda dos 10% que tinha a receber de uma futura transferência do lateral e "não terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade nesta operação", esclarece ainda o clube.

Jurásek deixa pouca história nas águias. Fez apenas 12 jogos no clube e conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira no início da temporada 2023/24, na qual foi suplente utilizado.



Saiu no mercado de janeiro dessa mesma época, emprestado ao Hoffenheim, onde esteve um ano e meio. Desde julho que estava no Besiktas, onde também não se afirmou.