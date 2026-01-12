Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica vende Jurásek ao Slavia Praga por três milhões de euros

12 jan, 2026 - 18:28 • Eduardo Soares da Silva

Lateral checo custou 14 milhões há dois anos e meio, mas nunca se afirmou. Deixa as águias com 12 jogos feitos.

A+ / A-

O Benfica confirmou, esta segunda-feira, a transferência definitiva do lateral David Jurásek para o Slavia de Praga, a troco de três milhões de euros.

O ala de 25 anos regressa ao clube onde o Benfica o recrutou, há dois anos e meio, no verão de 2023, a troco de 14 milhões de euros.

"A Sport Lisboa e Benfica SAD informa que chegou a acordo com o Slavia Praga para a alienação da totalidade dos direitos do jogador David Jurásek, por um montante de € 3.000.000. Adicionalmente, a Benfica SAD terá direito ao primeiro € 1.000.000 gerado por futuras cedências do referido jogador e receberá 50 por cento do valor remanescente dessas futuras cedências", pode ler-se no comunicado.

O Slavia abdicaainda dos 10% que tinha a receber de uma futura transferência do lateral e "não terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade nesta operação", esclarece ainda o clube.

Jurásek deixa pouca história nas águias. Fez apenas 12 jogos no clube e conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira no início da temporada 2023/24, na qual foi suplente utilizado.

Saiu no mercado de janeiro dessa mesma época, emprestado ao Hoffenheim, onde esteve um ano e meio. Desde julho que estava no Besiktas, onde também não se afirmou.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' E(...)