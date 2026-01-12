Ouvir
Bruma mais perto de ser opção no Benfica. Extremo está de volta aos treinos

12 jan, 2026 - 18:54 • Eduardo Soares da Silva

Avançado está fora desde a pré-época, mas já treina com o restante plantel.

A+ / A-

O internacional português Bruma está de regresso aos treinos no Benfica, depois de uma paragem de meio ano devido a uma lesão grave no calcanhar durante a pré-época.

O avançado de 31 anos já treinou com a equipa hoje e está mais perto de voltar aos relvados. Ainda não foi utilizado esta época depois de uma rotura completa do tendão de aquiles na Eusébio Cup, durante a pré-temporada.

José Mourinho tem tido falta de opções para as alas face às lesões de Lukebakio e de Bruma.

Bruma chegou ao Benfica há um ano, vindo do Sporting de Braga a troco de 6,5 milhões de euros. Marcou um golo e registou duas assistências na temporada passada.

Será pouco provável que Bruma seja opção no clássico frente ao Porto, marcado para esta quarta-feira, para os quartos de final da Taça de Portugal. O jogo terá pontapé de saída marcado para as 20h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

