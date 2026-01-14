Ouvir
Benfica perde em Braga

14 jan, 2026 - 17:40 • Carlos Calaveiras

Segunda derrota das encarnadas na época complica contas da Taça da Liga.

O Benfica perdeu 3-2 diante do Sp. Braga, na terceira jornada da Taça da Liga feminina de futebol.

Em destaque esteve Malu Schmidt, que fez um hat-trick para as arsenalistas.

Pelas águias ainda descontaram Cristina Martin-Prieto e Caroline Moller.

Após a terceira jornada da prova, está “embrulhado” o apuramento para a fase seguinte: o Valadares soma nove pontos, o Benfica seis e o Sp. Braga quatro.

Esta foi a segunda derrota das encarnadas na época em Portugal, depois de terem perdido a Supertaça contra o Torreense, em setembro.

