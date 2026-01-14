Drulovic diz que ausência de Otamendi pode ser decisiva em Porto-Benfica "de detalhes"

Num jogo de "detalhes", Ljubinko Drulovic acredita que a ausência de Nicolás Otamendi no Benfica, e a forma como o FC Porto explorará isso, pode fazer a diferença, no clássico desta quarta-feira da Taça de Portugal.

As equipas de Francesco Farioli e José Mourinho defrontam-se no Estádio do Dragão, a partir das 20h45, com uma vaga nas meias-finais da Taça em disputa. Em declarações a Bola Branca, Drulovic sublinha que "pequenos detalhes podem decidir um jogo", que espera que seja diferente do encontro para o campeonato, que terminou sem golos.

"O jogo do campeonato foi muito tático, com poucas oportunidades. Espero que tenhamos golos", afirma o antigo jogador de dragões e águias, para quem a ausência de Otamendi pode ser decisiva: "Se não é o melhor, é talvez um dos melhores jogadores do Benfica, capitão de equipa. É um líder e está a jogar muito bem. E de certeza que vai fazer muita falta. É um dos aspetos que podem ser importantes no jogo, como é que o Porto vai explorar a ausência do Otamendi, um central fantástico."

Jogo "50-50", mas o Porto está melhor

Drulovic acredita que o Porto "talvez tenha uma pequena vantagem", por jogar em casa, embora sublinhe que "este tipo de jogos é 50-50".

"Pequenos detalhes podem decidir um jogo. De certeza que será taticamente muito rígido. As equipas conhecem-se bem, ninguém quer perder. Em termos psicológicos, parece-me que a equipa do Porto neste momento está melhor", assume o antigo avançado, agora treinador.

O Benfica está a dez pontos do FC Porto, que é líder, no campeonato, foi eliminado nas meias-finais da Taça da Liga e está com vida difícil na Liga dos Campeões. Drulovic acredita, por isso, que os encarnados podem ver a Taça de Portugal como tábua de salvação da temporada.

"O Benfica falhou em vários jogos e tem dez pontos de atraso, por isso vai ser muito difícil [ser campeão]. E pelo meio tem o Sporting, também. Para o Benfica, talvez a Taça passe a ser o objetivo mais importante, neste momento. Mas todas as equipas querem jogar a final", ressalva.

FC Porto e Benfica encontram-se esta noite, a partir das 20h45, no Estádio do Dragão, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Partida com relato em direto e acompanhamento na Renascença.