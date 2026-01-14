Mourinho. "A melhor equipa perdeu"

O treinador do Benfica, José Mourinho, considera que a sua equipa foi superior ao FC Porto na partida da Taça de Portugal.

A partida

"A melhor equipa perdeu, mas a melhor não fez golo e sofreu um. Controlámos o jogo a bel-prazer contra uma equipa que tem muita intensidade, uma equipa de DNA de verdadeiros atletas, mas o Benfica dominou do princípio ao fim. Sofremos um golo de bola parada, onde, em função de algumas ausências, os jogadores que estavam fora da zona eram Dahl, Barreiro e Dedic a marcar Bednarek, Froholdt e Kiwior. Trabalhámos muito as situações de bola parada defensivas porque sabíamos que não tínhamos Otamendi e Enzo. Sem muitas oportunidades de golo, mas um domínio que me pareceu claro contra uma equipa que está em alta de confiança, num momento em que os seus adeptos aceitam, pelo grande momento que a equipa tem, que a sua equipa esteja 45 minutos no seu meio-campo a defender em casa. O golo que falhámos no último minuto é elucidativo. Se no jogo passado com o Sp. Braga estava chateado com os jogadores, hoje estou chateado pelos jogadores".

Época praticamente perdida?

"Contratado para trazer títulos numa situação difícil que começou mal".

Tem os adeptos consigo?

"Porque é que me está a fazer essa pergunta diretamente? Acha que sou importante? Não sou importante, o Benfica é importante."

Ríos saiu de maca

"É uma lesão importante."

O Benfica perdeu 1-0 diante do FC Porto, no Dragão, e está fora da Taça de Portugal.