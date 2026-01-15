Ouvir
Benfica

"Mourinho foi um excelente treinador, mas hoje fala muito e compromete o futuro", defende Gaspar Ramos

15 jan, 2026 - 12:55 • André Maia

Ex-vice do Benfica não esconde a desilusão com José Mourinho, a quem atribui culpas pelo momento do clube. A Bola Branca, sublinha a qualidade do plantel, que "não será convenientemente aproveitada".

Gaspar Ramos: "Mourinho fala muito e pode destruir o ambiente da equipa"
Ouça aqui as declarações de Gaspar Ramos

"Todos" são culpados, mas José Mourinho é dos que tem maior quota-parte. A Bola Branca, o antigo vice-presidente e ex-diretor de futebol do Benfica José Gaspar Ramos admite a desilusão com o treinador português, depois de um regresso difícil à Luz.

A dez pontos do líder FC Porto, eliminado da Taça de Portugal e da Taça da Liga e com a missão Champions complicada, o antigo dirigente assume que esperava maior impacto com a chegada do "Special One" a Lisboa.

"Sim, sinto desilusão. Sinto e, do meu ponto de vista, a contratação do Mourinho foi feita mais com vista à campanha eleitoral do que propriamente por se considerar que era a grande solução para o futuro do Benfica. Ele tem o currículo que tem, todos temos de ter respeito por ele. Foi um excelente treinador, mas hoje é um treinador que fala muito e que não trabalha aquilo que é necessário para fazer uma boa equipa. E, portanto, está a comprometer inclusivamente o futuro", diz Gaspar Ramos à Renascença.

O histórico dirigente do Benfica nas décadas de 70, 80 e 90 vê mesmo a comunicação de Mourinho como um potencial problema para o plantel. "Tem de falar menos dos jogadores na comunicação social e em público. Sobretudo quando os critica. Deve fazê-lo internamente? Sim, acho que deve fazê-lo. Tem de fazê-lo, aliás, individualmente ou coletivamente. Mas o José Mourinho fala muito e fala muito dos jogadores, destruindo, eventualmente, o ambiente, que é fundamental para se ter uma boa equipa. Às vezes há necessidade de falar menos, mas falar bem", afirma Gaspar Ramos.

Mourinho. "A melhor equipa perdeu"

Benfica

Mourinho. "A melhor equipa perdeu"

O Benfica perdeu 1-0 diante do FC Porto, no Dragão(...)

O antigo responsável do futebol encarnado dá a mão aos jogadores no momento conturbado e iliba, a certo ponto, o plantel. "O plantel do Benfica é o melhor plantel nacional. Entre os três grandes, é o melhor plantel. É o que tem melhor qualidade individual. Não está a ser convenientemente aproveitado. Isto não quer dizer que o plantel não tenha um desequilíbrio ou outro. Pode ter, mas são situações pontuais", considera.

As críticas são ainda extensíveis ao FC Porto e à forma como não acautelou as condições de entrada dos adeptos do Benfica. Em comunicado, os encarnados denunciaram a obrigação de descalçar os adeptos, que ficaram descalços no chão molhado. Gaspar Ramos lembra o passado, com nova desilusão no presente. "Ouvi de Villas-Boas que iria fazer do FC Porto um clube com ética. Pensei que isso fosse uma realidade, mas afinal de contas o ADN não mudou, e situações identicas ao passado continuam a acontecer", explica a Bola Branca.

