"Mourinho foi um excelente treinador, mas hoje fala muito e compromete o futuro", defende Gaspar Ramos

"Todos" são culpados, mas José Mourinho é dos que tem maior quota-parte. A Bola Branca, o antigo vice-presidente e ex-diretor de futebol do Benfica José Gaspar Ramos admite a desilusão com o treinador português, depois de um regresso difícil à Luz.

A dez pontos do líder FC Porto, eliminado da Taça de Portugal e da Taça da Liga e com a missão Champions complicada, o antigo dirigente assume que esperava maior impacto com a chegada do "Special One" a Lisboa.

"Sim, sinto desilusão. Sinto e, do meu ponto de vista, a contratação do Mourinho foi feita mais com vista à campanha eleitoral do que propriamente por se considerar que era a grande solução para o futuro do Benfica. Ele tem o currículo que tem, todos temos de ter respeito por ele. Foi um excelente treinador, mas hoje é um treinador que fala muito e que não trabalha aquilo que é necessário para fazer uma boa equipa. E, portanto, está a comprometer inclusivamente o futuro", diz Gaspar Ramos à Renascença.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O histórico dirigente do Benfica nas décadas de 70, 80 e 90 vê mesmo a comunicação de Mourinho como um potencial problema para o plantel. "Tem de falar menos dos jogadores na comunicação social e em público. Sobretudo quando os critica. Deve fazê-lo internamente? Sim, acho que deve fazê-lo. Tem de fazê-lo, aliás, individualmente ou coletivamente. Mas o José Mourinho fala muito e fala muito dos jogadores, destruindo, eventualmente, o ambiente, que é fundamental para se ter uma boa equipa. Às vezes há necessidade de falar menos, mas falar bem", afirma Gaspar Ramos.