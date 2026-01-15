Ouvir
Rios tem “luxação”, Benfica tenta evitar operação

15 jan, 2026 - 19:30

Internacional colombiano lesionou-se na partida contra o FC Porto.

O médio Richard Ríos tem uma “luxação anterior traumática do ombro direito”, confirma o Benfica.

O internacional colombiano lesionou-se aos 41 minutos após um choque contra um adversário da partida contra o FC Porto.

Os encarnados vão tentar evitar a intervenção cirúrgica.

Certo é que Rios falha, pelo menos, o próximo jogo das águias diante do Rio Ave, no próximo sábado.

De recordar que Enzo Barrenechea tem estado lesionado com uma “subluxação traumática do ombro direito”.

Também o jovem João Veloso, que tem treinado com a equipa principal e jogado na equipa B, foi operado para tratamento de instabilidade anterior do ombro direito.

