Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mercado de transferências

Besiktas confirma proposta do Benfica por Rafa

16 jan, 2026 - 15:58 • Carlos Calaveiras

Extremo português estará a tentar desvincular-se do clube turco para regressar à Luz.

A+ / A-

O presidente do Besiktas confirma que recebeu uma proposta do Benfica por Rafa Silva. Em conferência de imprensa, Serdar Adali, diz que respondeu aos encarnados com uma contraproposta.

“Já mencionei que o Benfica fez uma abordagem sobre essa questão [Rafa Silva]. Transmitimos o nosso pedido nos últimos dias. Se eles chegarem a esse nível, o Rafa irá jogar pelo Benfica”, disse o líder do clube turco.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

No entanto, Adali acrescenta: “Se isso não acontecer, o Rafa ficará aqui. O salário do Rafa não é muito importante para nós. Ele ficará aqui e continuará a sua vida como jogador de futebol”.

De recordar que Rafa, de 32 anos, tem contrato com o Besiktas até 2027, mas tem estado afastado da equipa há cerca de dois meses por, alegadamente, estar a forçar a saída do clube.

Não foi, no entanto, divulgado o valor da alegada proposta das águias. O Benfica ainda não se pronunciou sobre a situação.

Na mesma conferência de imprensa, Serdar Adali confirmou negociações para contratar o português Nuno Tavares, lateral esquerdo da Lazio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 16 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João