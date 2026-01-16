Besiktas confirma proposta do Benfica por Rafa

16 jan, 2026 - 15:58 • Carlos Calaveiras
O presidente do Besiktas confirma que recebeu uma proposta do Benfica por Rafa Silva. Em conferência de imprensa, Serdar Adali, diz que respondeu aos encarnados com uma contraproposta.
“Já mencionei que o Benfica fez uma abordagem sobre essa questão [Rafa Silva]. Transmitimos o nosso pedido nos últimos dias. Se eles chegarem a esse nível, o Rafa irá jogar pelo Benfica”, disse o líder do clube turco.
No entanto, Adali acrescenta: “Se isso não acontecer, o Rafa ficará aqui. O salário do Rafa não é muito importante para nós. Ele ficará aqui e continuará a sua vida como jogador de futebol”.
De recordar que Rafa, de 32 anos, tem contrato com o Besiktas até 2027, mas tem estado afastado da equipa há cerca de dois meses por, alegadamente, estar a forçar a saída do clube.
Não foi, no entanto, divulgado o valor da alegada proposta das águias. O Benfica ainda não se pronunciou sobre a situação.
Na mesma conferência de imprensa, Serdar Adali confirmou negociações para contratar o português Nuno Tavares, lateral esquerdo da Lazio.