Benfica regressa às vitórias

O Benfica venceu o Rio Ave, por 2-0, em partida da jornada 18 da I Liga. Regresso às vitórias depois de duas derrotas (Taça da Liga e Taça de Portugal).

Os encarnados dominaram completamente a primeira parte, fizeram dois golos, mas outros poderiam ter surgido.

Os tentos foram apontados por Leandro Barreiro e Ntoi (este na própria baliza).

No segundo tempo, a equipa da Luz baixou o ritmo e permitiu mais bola e remates aos vilacondenses que, no entanto, tiveram apenas um remate perigoso.

Com este triunfo, o Benfica fica agora a sete pontos do líder FC Porto – que, no entanto, ainda não jogou nesta jornada - e a três do Sporting, com 42 pontos.

Já o Rio Ave mantêm os 20 pontos à entrada da segunda volta.