José Mourinho. "Fizemos vários jogos bons"

O treinador do Benfica, José Mourinho, considera que os encarnados fizeram uma grande primeira parte contra o Rio Ave.

Melhor primeira parte desde que chegou?

Acho que os jogadores fizeram um grande jogo. É normal que as pessoas se esqueçam, mas eu não, da maioria dos jogos que temos feito fora de casa. A vitória em Guimarães, em Moreira [de Cónegos], no Nacional. Apesar de ter sido no minuto 90, o jogo que fizemos... Sp. Braga na 2.ª parte, Dragão no campeonato, na Taça. Há muitos jogos bons. É uma alegria para muitos escondê-lo. Hoje foi uma grande primeira parte, uma segunda não tão grande mas equilibrada, boa, dominante, controladora. E se eu não estou errado, se estou peço desculpa, temos mais pontos nesta jornada do que no ano passado"

Campeonato anormal do FC Porto

"Digo muita bacorada, mas também digo muitas coisas certas, principalmente as coisas que são analisadas de maneira objetiva, como é o caso dos pontos. É um adversário direto, que está a fazer um campeonato anormal ao nível dos pontos pela positiva".

Sudakov pode fixar-se no meio?

"Já jogou muitas vezes nesta posição. E quando joga a partir da esquerda, o objetivo é ir para zonas onde se sente mais confortável. Fez um jogo bom, foi um dos muitos responsáveis pela boa qualidade de jogo que a equipa teve. Acho que tem de fazer mais golos, ser mais objetivo na zona da assistência, do último passe, do remate. Mas bom jogo. Esforçado, inteligente, decisivo na maneira como a equipa se organizou e jogou. Estou contente com todos aqueles que estiveram em campo".

Regresso a Vila do Conde foi especial?

"Já há uns anos largos que tenho muitas saudades do meu pai. E quando vou a sítios onde ele esteve, em sítios que o marcaram ou onde ele me marcou, toca-me. Mas depois é só mais um jogo".

Real Madrid?

"Não conte comigo para telenovelas. Há muitas telenovelas boas, mas demoram muito tempo. Depois perde-se um episódio ou dois e já não se apanha o rumo. Não contem comigo que não vou em telenovelas".