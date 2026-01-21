Benfica perde e deixa Champions muito longe

O Benfica estava obrigado a vencer em Turim, tentou até ao primeiro golo sofrido e terminou o sonho Champions para os encarnados.

A equipa da Luz até foi superior à Juventus em vários períodos do encontro, desperdiçou oportunidades e, depois, cumpriu-se uma das verdades do futebol: “Quem não marca, sofre”.

Quando o Benfica estava por cima a Juventus marcou por Thuram e a moral das águias afundou-se a partir daí.

A “Vechia Signora” fez um segundo tento logo a seguir a carimbou a vitória.

Após as substituições de Mourinho, o Benfica ainda voltou a tentar o golo e teve até uma oportunidade flagrante: Falta sobre Leandro Barreiro na área e penálti, após consulta do VAR. No entanto, na marcação da grande penalidade, Pavlidis escorregou na altura do remate e o disparo saiu muito ao lado.

Com esta derrota, as contas do Benfica na Liga dos Campeões estão muito complicadas: seis pontos, sendo que o próximo jogo é contra o Real Madrid na Luz. Mesmo em caso de triunfo, não é garantido que os encarnados sigam em frente.