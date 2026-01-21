Histórico frente à Juventus acalenta esperança do Benfica

O Benfica volta a jogar a sobrevivência na Liga dos Campeões esta quarta-feira, no terreno da Juventus. Os encarnados estão obrigados a pontuar para preservar o sonho, uma tarefa complicada, ainda que, a julgar pelo histórico de confrontos, esteja ao alcance.

Em novo jogos com a Juventus, o Benfica só perdeu uma vez. Foi a 17 de março de 1993, na segunda mão dos quartos de final da então Taça UEFA (agora Liga Europa). Jurgen Kohler, Dino Baggio e Fabrizio Ravanelli construíram o triunfo por 3-0 que ditou a eliminação das águias, cuja vitória por 2-1 na primeira mão de pouco valeu. A eliminatória terminou com um resultado agregado de 4-2 a favor dos italianos.

Também só houve um empate. No dia 1 de maio de 2014, na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, o Benfica foi a Turim arrancar um nulo que, em conjunto com a vitória, por 2-1, na Luz, garantiu o apuramento para a final. Final essa que a equipa de Jorge Jesus viria a perder para o Sevilha, nas grandes penalidades. As luvas de Beto, que pararam dois de quatro penáltis, mantiveram de pé a maldição de Béla Guttman.

Nos restantes sete jogos, a vitória sorriu sempre ao Benfica.

A história começou nas meias-finais da Taça dos Campeões Europeus (pré-"era Champions") de 1967/68. O Benfica venceu em casa por 2-0 (José Torres e Eusébio) e fora por 1-0 (Eusébio), o que lhe permitiu avançar para a final. Mais uma campanha sem final feliz: derrota no jogo decisivo, diante do Manchester United, também nos penáltis.

Em 1993, como referido acima, o Benfica venceu (2-1) na primeira mão dos quartos de final da Taça UEFA, na Luz, com um bis de Vítor Paneira, que contrapôs o golo de Gianluca Vialli, de penálti. Contudo, no segundo jogo, no extinto Stadio delle Alpi, a "Vecchia Signora" deu a volta.

Em 2014, mais uma vitória em casa por 2-1. Ezequiel Garay e Lima anularam o golo de Carlos Tévez e, desta vez, na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, a Juventus não conseguiu a reviravolta. O nulo em Turim enviou o Benfica para a final perdida perante o Sevilha.