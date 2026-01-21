"O Sudakov é uma grande pessoa. Tem família na Ucrânia, tem medo por eles. Sente stress", revela Srna

É um dos temas do momento no Benfica. José Mourinho tem colocado Georgiy Sudakov na esquerda, algo que mudou no último jogo contra o Rio Ave, quando o ucraniano foi o número 10 mais tradicional. Opinadores e jornalistas esfregaram as mãos como se o treinador lhes tivesse dado a razão finalmente. Mourinho não gostou desse cenário. A poucos horas do jogo decisivo com a Juventus, na penúltima jornada da fase liga da Champions, Darijo Srna falou em Bola Branca para dar conta da posição idónea para o futebolista ex-Shakhtar e também para deixar umas pistas sobre as entranhas de um homem que vive amedrontado com a guerra em contexto de alto rendimento. “Claro que a posição dele é número 8, número 10”, sentencia o diretor desportivo do clube de Donetsk, diretamente de um quarto de hotel na Turquia. O Shakhtar, líder da Liga Ucraniana, só volta a jogar dia 21 de fevereiro. “Mas o Mourinho é um grande treinador, se o mete no lado esquerdo é porque acredita que ele pode jogar lá também”, concede. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Joga melhor no centro, então? “Sim! Connosco jogou no centro, mas talvez Mourinho não tenha opções, talvez não tenha jogadores para jogar lá, sabes. Mas é a decisão dele, o que posso dizer? O Sudakov é um grande homem, uma grande pessoa e um jogador incrível.”

O futebolista, nascido há 23 anos em Bryanka, Lugansk Oblast, já participou em 36 jogos pelo Benfica esta temporada. Foram 2.682 minutos, nos quais já marcou quatro golos e fez cinco assistências, segundo o “Zerozero”. Tem tido altos e baixos. Ora é elogiado, ora desconfiam dele. O que é certo é que é um jovem jogador que, para além de ter de cumprir as obrigações num clube grande e ter de corresponder ao valor alto da transferência, vive com o medo e as notícias que chegam de Kiev. Lembramos Srna que o edifício onde vivia a família de Sudakov foi bombardeado. O intuito é tentar perceber como pode alguém render assim, como pode alguém fazer assim o seu trabalho. Srna, um croata que já escapou à Guerra dos Balcãs, aproveita para elogiar quem o rodeia. “O Sudakov é forte. Todo o povo ucraniano é forte, eles mostram-no há quatro anos a lutar contra a Rússia. É um povo forte com uma grande mentalidade. São ótimas pessoas, honestas. Tenho a sorte de viver aqui há 23 anos, porque conheci tantas pessoas boas, tantas pessoas incríveis. São meus amigos para toda a vida. Sou croata mas sou ucraniano também. Eu estou com o povo ucraniano agora.