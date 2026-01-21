Ouvir
“Talvez merecêssemos um pouco mais”

21 jan, 2026 - 23:09

Os encarnados perderam 2-0 em Turim e complicaram muito a manutenção na Champions.

Os jogadores do Benfica estavam desapontados com a derrota diante da Juventus para a Liga dos Campeões.

Otamendi

“Não jogámos mal, procurámos encontrar a baliza adversária, tivemos a posse de bola. É uma derrota frente a um adversário forte. Às vezes a bola não entra, temos de criar situações para fazer golos e defender bem. Não conseguimos somar os três pontos, e agora não dependemos de nós para a última jornada, mas temos de continuar a acreditar que é possível”.

Dedic

“Estamos todos desapontados porque perdemos o jogo, mas acho que merecíamos mais. Estivemos muito bem na primeira parte, só precisamos de ser mais eficientes e de marcar golos. Tal como disse, sinto que jogámos melhor do que o resultado mostra.

Aursnes

“Estamos dececionados connosco próprios, fizemos de tudo. Sentimos que o jogo podia ter ido para qualquer lado, talvez merecêssemos um pouco mais, sendo que a primeira parte foi dividida, tivemos bons momentos e a Juventus também. Acho que entrámos bem na segunda parte, ainda acreditámos, mas não conseguimos dar a volta. Faltaram golos, tivemos bons momentos dentro da área, mas faltou o remate e o golo”

