"Assim não vamos longe. Mourinho que olhe para o treinador do Sporting", defende antigo dirigente

22 jan, 2026 - 12:35 • Rui Viegas

João Carvalho, dirigente quando Manuel Vilarinho chegou à Luz e José Mourinho saiu, aponta o dedo ao treinador. E discorda do regresso de Rafa Silva.

A+ / A-

José Mourinho tem de olhar para o exemplo do treinador do Sporting. Quem o diz é o antigo presidente do Conselho Fiscal do Benfica.

Em causa as queixas do técnico dos encarnados, em face das lacunas com que se tem deparado no plantel. porém, estes são lamentos que irritam João Carvalho e o levam mesmo a apelar a Mourinho para pôr os olhos no comportamento do seu homólogo da segunda circular.

"O senhor José Mourinho está sempre a queixar-se... antes e depois dos jogos. Quando aceitou não sabia já os jogadores que tinha? Olhe para o treinador do Sporting, que não se queixa. Ele só tem que treinar a equipa que tem, ponto final. Não é com esta atitude do treinador que vamos longe. A situação financeira do Benfica é a que é e espero que Rui Costa lhe diga: 'o que você tem é isto, portanto ganhe jogos'", atira o ex-dirigente, que não compreende ainda - perante este contexto - a pouca utilização de jovens da formação. E, mais uma vez, a culpa é exclusiva do técnico.

Mourinho. Faltou “partir a baliza”

Benfica

Mourinho. Faltou “partir a baliza”

O Benfica perdeu 2-0 com a Juventus e está pratica(...)

"Acredito que a direção tenha essa vontade (de utilizar jovens), mas verifico que parece que não tem força perante o subordinado José Mourinho", exemplifica, numa situação que colide com a politica de mercado que vai agora fazer voltar Rafa Silva à Luz. Carvalho é, também neste caso, frontalmente contra. E explica porquê.

"(Rafa) Foi-se embora, não quis saber do Benfica para nada, não protegeu os interesses do Benfica e agora vamos buscá-lo? A questão ética e moral é o mais importante. Não vale tudo. Com certeza que não estou nada satisfeito com a vinda desse jogador", conclui.

