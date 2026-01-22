Benfica oficializa regresso de Rafa

O Benfica oficializou o regresso de Rafa, um ano e meio depois.

Com a mensagem “a história continua”, os encarnados confirmam que o avançado volta à Luz.

"O avançado Rafa, de 32 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O novo dono da camisola n.° 27 das águias transferiu-se do Besiktas para o Glorioso, assinando um contrato válido até 2028", lê-se no site.



A oficialização das águias surge uns minutos depois da mensagem do Besiktas a confirmar a saída.

Rafa, de 32 anos, assina contrato por duas épocas e meia com o Benfica, até 2028.

De águia ao peito, Rafa apontou 94 golos – 64 no Campeonato, 13 na Liga dos Campeões, 4 na Liga Europa, 10 na Taça de Portugal, 2 na Taça da Liga e 1 na Supertaça Cândido de Oliveira – e celebrou 7 títulos: 3 Campeonatos, 1 Taça de Portugal e 3 Supertaças Cândido de Oliveira.



Está confirmado o segundo reforço de Inverno dos encarnados depois de Sidny Cabral.