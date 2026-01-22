Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mercado de transferências

Benfica oficializa regresso de Rafa

22 jan, 2026 - 18:35 • Carlos Calaveiras

Avançado esteve oito anos na Luz e um ano e meio no Besiktas.

A+ / A-
Rafa, Rui Costa, Benfica. Foto: SLB
Rafa, Rui Costa, Benfica. Foto: SLB
Rafa, Benfica. Foto: SLB
Rafa, Benfica. Foto: SLB

O Benfica oficializou o regresso de Rafa, um ano e meio depois.

Com a mensagem “a história continua”, os encarnados confirmam que o avançado volta à Luz.

"O avançado Rafa, de 32 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O novo dono da camisola n.° 27 das águias transferiu-se do Besiktas para o Glorioso, assinando um contrato válido até 2028", lê-se no site.

A oficialização das águias surge uns minutos depois da mensagem do Besiktas a confirmar a saída.

Rafa, de 32 anos, assina contrato por duas épocas e meia com o Benfica, até 2028.

De águia ao peito, Rafa apontou 94 golos64 no Campeonato, 13 na Liga dos Campeões, 4 na Liga Europa, 10 na Taça de Portugal, 2 na Taça da Liga e 1 na Supertaça Cândido de Oliveira – e celebrou 7 títulos: 3 Campeonatos, 1 Taça de Portugal e 3 Supertaças Cândido de Oliveira.

Está confirmado o segundo reforço de Inverno dos encarnados depois de Sidny Cabral.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?