Rafa com “saudades de casa” e vontade de "conquistar títulos”

O avançado Rafa Silva assume que estava com "saudades de casa" e que quer "conquistar títulos" no regresso ao Benfica.

O “número 27” das águias falou à Btv depois de ter assinado contrato por duas épocas e meia com os encarnados.

A saída do Benfica em 2024

"Na altura, quando me despedi, disse que me ia custar imenso a minha saída do Benfica, mas ponderei muito, achei que era um ciclo que devia fechar na altura, que estava na minha hora de ir, que precisava de outro tipo de aventura neste caso para continuar a minha vida".

Diferenças entre o Rafa que deixou o clube há um ano e meio e o que agora regressa

"Eu, basicamente, continuo o mesmo. Saudades de casa, queria voltar para casa. Surgiu uma possibilidade há poucos dias de isso acontecer e foi isso que acabou por acontecer. E estou muito grato por estar aqui e por estar de volta."

Objetivos para o regresso

"Conquistar títulos, trabalhar todos os dias para ser melhor e para sermos uma nova equipa."

Regresso ao Seixal e Estádio da Luz

"Vão ser boas memórias, são memórias que tenho e quero voltar a vivê-las. Quero regressar às boas memórias e continuar com o bom caminho no Benfica."

Mensagem para os adeptos

"A mensagem que posso deixar é que vou ser a mesma pessoa, apenas uma que regressa a casa e que corra tudo bem para nós enquanto equipa. Será por aí."