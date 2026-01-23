Ouvir
Já chegou o certificado internacional de Rafa. Estreia à vista contra o Estrela

23 jan, 2026 - 13:00 • João Fonseca

O futebolista, de 32 anos, foi apresentado na quinta-feira, na Luz, ao lado de Rui Costa e assinou contrato até 2028.

Depois de inscrito na Liga, chegou finalmente o certificado internacional de Rafa, o novo reforço do Benfica que assim está apto para o próximo jogo com o Estrela da amadora, a contar para 19.ª jornada do campeonato. A federação turca enviou o documento esta manhã.

Rafa regressa à Luz depois de um ano e meio no Besiktas, da Turquia. Na primeira temporada, o futebolista fez 18 golos e 12 assistências em 49 jogos. Esta época a relação com o clube deteriorou-se de tal maneira que o jogador foi afastado dos relvados e do dia a dia da equipa turca. Rafa não joga desde 2 de novembro, altura em que fez 90 minutos na derrota caseira contra o Fenerbahçe.

De águia ao peito, Rafa apontou 94 golos, 64 no campeonato, 13 na Liga dos Campeões, 4 na Liga Europa, 10 na Taça de Portugal, dois na Taça da Liga e um na Supertaça Cândido de Oliveira e celebrou sete títulos: trêss campeonatos, uma Taça de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira.

"A mensagem que posso deixar é que vou ser a mesma pessoa, apenas uma que regressa a casa e que corra tudo bem para nós enquanto equipa. Será por aí", garantiu na apresentação. E acrescentou: "Eu, basicamente, continuo o mesmo. Saudades de casa, queria voltar para casa. Surgiu uma possibilidade há poucos dias de isso acontecer e foi isso que acabou por acontecer. E estou muito grato por estar aqui e por estar de volta".

