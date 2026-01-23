Rui Costa e Rafa: “Jamais teríamos contratado se entendêssemos que tinha tido um mau comportamento”

O presidente do Benfica, Rui Costa, falou sobre a atualidade do clube: o reforço Rafa, o treinador Mourinho e a época que não está a correr bem.

RAFA I

“O Rafa teve um ótimo comportamento no Benfica. Caso contrário, ainda tenho os meus valores e sei representar o Benfica e os seus valores. E jamais teríamos contratado o Rafa novamente se entendêssemos que tinha tido um mau comportamento. A palavra que quero deixar aos sócios é que o Rafa jamais estaria no Benfica se tivesse tido algum mau comportamento em prol do clube.”

RAFA II

“Se pudéssemos ter trazido o Rafa logo no primeiro dia, para entrar nas competições que já acabaram, era o que teríamos feito. Mas isso podia ter custado mais 15/20/25 milhões. Teve de ser avaliado e o Rafa acaba por vir numa oportunidade também que tivemos".

JOSÉ MOURINHO

“É um excelente treinador e já deu provas disso. Não é uma época fácil. Trocar o treinador? Isso está fora de questão".

REFORÇOS E OBJETIVOS

“Não posso prometer nada, mas vamos ver até final do mercado. Como sabem, já falámos sobre a parte desportiva. Não é um ano positivo. Iremos lutar até ao último segundo pelos nossos objetivos. Ainda há o campeonato para lutar”.

MORAL

"É evidente que quando a equipa não ganha ou perde competições não pode estar ao seu melhor nível, mas sabemos o trabalho que eu estou a fazer, toda a gente reconhece internamente o que está a ser feito. Temos tido muitas lesões, e a situação de poder ou não vir mais alguém também depende disso".

Estas declarações de Rui Costa foram feitas no Campus da Justiça, em Lisboa, à margem das alegações finais da operação "Saco Azul".