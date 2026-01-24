Ouvir
Adeptos cercam Benfica Campus no Seixal para falar com direção

24 jan, 2026 - 13:02 • João Malheiro

Cerca de 200 adeptos protestaram contra maus resultados. PSP esteve no local, mas não houve incidentes.

A+ / A-

O acesso ao campo de treinos do SL Benfica, no Seixal, esteve bloqueado por cerca de 200 adeptos que cercaram o local.

Segundo a SIC Notícias, o grupo exigia um encontro com a direção do clube e, concretamente, o presidente Rui Costa, para tirar satisfações depois de uma onda de maus resultados, como a eliminação frente ao FC Porto na Taça de Portugal e a derrota contra a Juventus, para a Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A PSP esteve no local, mas por não houve qualquer incidente a registar.

Os adeptos foram, entretanto, autorizados a entrar no Seixal, segundo as autoridades. De seguida, saíram e abandonaram o centro de estágio.

O SL Benfica joga este domingo contra o Estrela da Amadora, pelas 18h00, em partida a contar para a I Liga.

José Mourinho não falou em conferência de imprensa, prestando declarações apenas à Benfica TV. Nesta entrevista, o técnico do português não foi questionado sobre o protesto dos adeptos.

Saiba Mais
