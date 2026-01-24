Benfica reúne com adeptos no Seixal e apela à união até ao final da época

24 jan, 2026 - 14:53 • Lara Castro
Em comunicado divulgado este sábado, o SL Benfica esclareceu os contornos da presença de adeptos no Benfica Campus, no Seixal, sublinhando que o grupo se deslocou “de forma espontânea e pacífica” às instalações do clube.
De acordo com a nota oficial, o grupo de adeptos foi “convidado e autorizado a entrar” pelo diretor-geral, Mário Branco, que promoveu um encontro no qual marcaram presença o diretor-técnico, Simão Sabrosa, o treinador, José Mourinho, e os capitães de equipa Nico Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes e Tomás Araújo.
A conversa decorreu num clima de “respeito, cordialidade e espírito construtivo”. O Benfica adianta ainda que a reunião terminou “com a garantia de reforço do compromisso de união”, salientando que essa união “mais do que nunca, deve imperar nesta fase”, tendo em conta “os desafios que se colocam ao SL Benfica até final da época”.