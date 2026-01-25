Ouvir
Benfica 4-0 Estrela Amadora

Benfica goleia com ajuda de miúdos e Pavlidis regressou aos golos

25 jan, 2026 - 20:07 • Carlos Calaveiras

Rafa regressou e Sidny marcou contra um Estrela da Amadora que só assustou no primeiro minuto.

O Benfica goleia o Estrela da Amadora, por 4-0, com uma participação decisiva de dois campeões do mundo Sub-17.

Banjaqui estreou-se a titular como lateral direito e Anísio Cabral entrou no segundo tempo para marcar o último tento da partida (a passe do amigo) no primeiro toque que dá na bola pela equipa principal.

O caso de Anísio faz lembrar Pepa que, na época 1998/99, também se estreou a marcar de águia ao peito poucos segundos depois de entrar no Benfica 3-1 Rio Ave, da jornada 19 da I Liga.

E no final até o estádio parecia mais ligado do que tem sido habitual esta época. Nada que uma boa exibição, com miúdos das escolas, não facilite. E ainda houve o regresso de Rafa, que acaba quase ofuscado graças à dupla de miúdos

Pavlidis também voltou aos golos (dois) e até pediu desculpa pelo penálti desperdiçado contra a Juventus.

Quem também marcou foi Sidny (um golo, uma assistência e sofre o penálti) e logo contra a sua anterior equipa.

Do lado do Estrela da Amadora pouco ou nada se viu ofensivamente. A não ser no primeiro minuto quando Otamendi erra e quase há golo da equipa da Reboleira.

Com esta vitória, o Benfica mantém o terceiro lugar e a três pontos do segundo, que é o Sporting.

