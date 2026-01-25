Mourinho. "Muito contente"

O treinador do Benfica, José Mourinho, mostrou-se “muito contente" com a exibição dos seus jogadores contra o Estrela Amadora, em partida da jornada 19 da I Liga.

A partida ficou marcada pelas estreias de Banjaqui e Anísio Cabral (que até marcou), pelos regressos de Rafa (à equipa) e de Pavlidis (aos golos).

A partida

"Enigmas. Mas estou de facto muito contente com o episódio de um modo particular porque é a estreia do Anísio em absoluto, é a estreia do Banjaqui na primeira liga e como titular. O Banjaqui faz um jogo extraordinário. O Anísio, o melhor não se podia pedir a um atacante. É fantástico porque jogam juntos e cresceram juntos no Benfica Campus.

Minuto 84 (golo no dia em que Eusébio faria 84 anos)

O significado do minuto 84 do Sr. Eusébio ainda mais. O principal objetivo era ganhar e o segundo, que era ganhar a jogar bem, também foi conseguido. Uma grande noite para o Benfica.

Banjaqui

"Com o Banjaqui pretendi dar ao Dedic um merecido descanso, há gente que merece e obviamente não posso dar a todos. Dei-lhe porque sabia que podia contar com o Banjaqui, tem uma condição física de jogos na II Liga, com grande ritmo competitivo e sabia que ia dar-nos essa qualidade de jogo. Queria dar descanso ao Dedic, que na quarta-feira vai levar com o Vinícius, que anda de mota, mas queria que ele estivesse em condições físicas perfeitas para esse jogo."

O 'bis' de Pavlidis

O primeiro golo é importantíssimo porque a primeira parte é difícil, porque tivemos oportunidades de golo mas não estávamos a conseguir. Tínhamos algum domínio do jogo, mas o Estrela conseguiu 'amansá-lo' um pouco. O golo aparece num momento importantíssimo, antes do intervalo. Depois, surgiu o penálti, decisivo também. É um penálti que tu marcas e respiras um pouco e tu falhas e começas a ter receios que as coisas acabem mal. Marcou-o do mesmo modo que me disse que teria marcado frente à Juventus, aí escorregou e não era isso que me faria perder a confiança num jogador como ele.

O regresso de Rafa

Quanto ao Rafa, disse-lhe para jogar e ser feliz. Obviamente que as condições ainda não são as melhores. Tem ali um ou outro arranque e velocidade à Rafa, mas fazer isto com continuidade ainda não consegue, mas é um jogador de um nível superior, um jogador de grande, grande, grande qualidade e com experiência de jogar com esta camisola pesada. Entrou bem, agora terá mais uma semana para trabalhar. Obviamente que terá de fora do jogo de quarta-feira. Terá uma semana para treinar com os jogadores, o que não acontecia no Besiktas, onde treinava sozinho. E esperar que se hoje teve 20 minutos que contra o Tondela poderá ter mais.

O Benfica goleou o Estrela Amadora, por 4-0, com golos de Pavlidis (2), Sidny Cabral e Anísio Cabral