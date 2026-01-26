Benfica confirma venda de direitos televisivos à NOS até 2028 por valor recorde

O Benfica confirmou, esta segunda-feira, a venda dos direitos televisivos à operadora NOS, para as temporadas 2026/27 e 2027/28, pelo valor total de 114,2 milhões de euros. Os jogos continuam na BTV.

Este montante, "o mais avultado de sempre em Portugal", como enaltecem os encarnados no seu site oficial, corresponde a 57,1 milhões de euros por época.

O contrato de cessão dos direitos de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da equipa A masculina do Benfica para a I Liga, bem como dos direitos de transmissão e distribuição da BTV, por dois anos, dizem respeito à maior parcela do valor total: 104,6 milhões de euros.

O comunicado do clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esclarece, ainda, que ficou estabelecido um "contrato de exploração publicitária" da BTV, que deverá atingir outros 2,4 milhões de euros.

O Benfica garantiu, também, a retenção do "direito de exploração da publicidade dinâmica" no Estádio da Luz nas temporadas 2026/27 e 2027/28. Esta parcela diz respeito aos 7,2 milhões de euros finais.

Este contrato é apenas dois anos e será o último que o Benfica negoceia a nível individual, porque a lei dita que, a partir de 2028/29, os direitos audiovisuais passarão a ser vendidos de forma centralizada.