Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica confirma venda de direitos televisivos à NOS até 2028 por valor recorde

26 jan, 2026 - 19:13 • Inês Braga Sampaio

Os jogos da equipa A masculina do Benfica vão continuar na BTV, por via da NOS, num contrato de 114,2 milhões de euros, "o valor mais avultado de sempre em Portugal".

A+ / A-

O Benfica confirmou, esta segunda-feira, a venda dos direitos televisivos à operadora NOS, para as temporadas 2026/27 e 2027/28, pelo valor total de 114,2 milhões de euros. Os jogos continuam na BTV.

Este montante, "o mais avultado de sempre em Portugal", como enaltecem os encarnados no seu site oficial, corresponde a 57,1 milhões de euros por época.

O contrato de cessão dos direitos de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da equipa A masculina do Benfica para a I Liga, bem como dos direitos de transmissão e distribuição da BTV, por dois anos, dizem respeito à maior parcela do valor total: 104,6 milhões de euros.

O comunicado do clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esclarece, ainda, que ficou estabelecido um "contrato de exploração publicitária" da BTV, que deverá atingir outros 2,4 milhões de euros.

O Benfica garantiu, também, a retenção do "direito de exploração da publicidade dinâmica" no Estádio da Luz nas temporadas 2026/27 e 2027/28. Esta parcela diz respeito aos 7,2 milhões de euros finais.

Este contrato é apenas dois anos e será o último que o Benfica negoceia a nível individual, porque a lei dita que, a partir de 2028/29, os direitos audiovisuais passarão a ser vendidos de forma centralizada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Como é estar no futebol durante a guerra?

Como é estar no futebol durante a guerra?