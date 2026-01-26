Ouvir
Benfica

Benfica e NOS já negoceiam direitos de transmissão televisiva das próximas duas temporadas

26 jan, 2026 - 14:05 • Lusa

A parceria entre NOS e Benfica neste setor começou na época de 2016/17, por um prazo de 10 anos e no valor de 400 milhões de euros, terminando este verão, em 30 de junho.

A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica e a operadora de telecomunicações NOS anunciaram esta segunda-feira que estão a negociar sobre os direitos de transmissão televisiva de jogos de futebol dos "encarnados" das próximas duas temporadas.

Segundo comunicados de ambas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em causa está a "celebração de um acordo de direitos televisivos referente às épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28”.

A parceria entre NOS e Benfica neste setor começou na época de 2016/17, por um prazo de 10 anos e no valor de 400 milhões de euros, terminando este verão, em 30 de junho, num momento em que se tem discutido a opção de centralização dos direitos de transmissão televisiva de todo o futebol português profissional.

Vários órgãos de Comunicação Social noticiaram recentemente que o novo entendimento entre Benfica e NOS poderá render 100 milhões de euros ao clube da águia, devendo incluir os jogos da Liga portuguesa de futebol, mas também de outras modalidades do clube lisboeta.

