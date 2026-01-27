Mourinho e o Real Madrid: "Não marcar não nos permite ganhar, por isso temos de jogar para marcar"

O Benfica precisa de “manter o equilíbrio” frente ao Real Madrid, uma “equipa que castiga” os adversários, para ganhar o último jogo da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, advertiu hoje o treinador José Mourinho. Os ‘encarnados’ estão em zona de eliminação direta e sabem que, além do triunfo na receção de quarta-feira ao colosso espanhol, necessitam de uma conjugação improvável de resultados para se apurarem para o play-off de acesso aos oitavos de final, mas o técnico alertou para a importância de vencer o recordista de títulos da competição, antes de pensar no “que se passa em outros estádios”. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “Se não tivermos equilíbrio, o Real Madrid é uma equipa que castiga. Estes são jogadores de topo e não precisam de meter 37 vezes os pés na área adversaria [para marcarem]. Metem três vezes e marcam três golos. São de um nível tão alto que esperam pelo erro para te castigarem”, assinalou José Mourinho, em conferência de imprensa relativa ao encontro da oitava e última ronda da ‘Champions’ de 2025/26. O Benfica ocupa o 29.º lugar da fase de liga, a dois pontos de distância da última posição em zona de apuramento para o play-off, que será disputado pela equipas colocadas entre o nono e o 24.º lugar, e o Real Madrid, terceiro posicionado, com forte possibilidade de seguir diretamente para os ‘oitavos’, está longe de ser o adversário ideal.

“Analisando o Real Madrid (...), gostaria de poder jogar estrategicamente de outro modo. Não marcar não nos permite ganhar, por isso, temos de jogar para marcar. No jogo de Turim [com a Juventus], pisámos a área [adversária] 34 vezes com bola e não fizemos um golo. Não acredito que amanhã [na quarta-feira] pisemos 34 vezes a área [do Real Madrid]. Nas vezes que pisarmos temos mesmo de fazer golo”, avisou. O Benfica perdeu por 2-0 no estádio da Juventus há uma semana, na jornada anterior da liga ‘milionária’, num encontro em que o seu melhor marcador, o avançado internacional grego Vangelis Pavlidis, falhou uma grande penalidade, e ficou em situação muito delicada para assegurar a continuidade na mais importante prova europeia de clubes. “Se não ganharmos, não há contas a fazer. Se ganharmos, vamos para balneário e aí ficaremos a saber se nos qualificámos ou não. Temos de ganhar e não estar preocupado com o que se passa em outros estádios. Não temos de pensar em outros resultados: se não ganhamos não há outros resultados que nos possam qualificar”, reforçou o treinador, de 63 anos. Após ter chegado a meio da fase de liga sem qualquer ponto conquistado, com quatro derrotas em igual número de jogos, os triunfos com o Ajax, em Amesterdão, e o Nápoles, em Lisboa, ambos por 2-0, reavivaram a chama da qualificação para o play-off, mas o recente desaire em Turim quase a extinguiu. Antes, ainda sob o comando técnico de Bruno Lage, o Benfica perdeu de forma surpreendente na estreia, na receção ao Qarabag, por 3-2, tendo saído depois derrotado, sucessivamente, perante o Chelsea (1-0), o Newcastle (3-0) e o Bayer Leverkusen (1-0), já com José Mourinho como treinador.