"É um golo perfeito!". Ouça aqui o relato da Renascença do golo decisivo de Trubin ao Real Madrid

O Estádio da Luz rebentou com o golo do protagonista mais improvável: o guarda-redes Anatoliy Trubin subiu à área no último segundo do jogo e fez o golo decisivo que colocou o Benfica no play-off da Champions, na vitória frente ao Real Madrid.
