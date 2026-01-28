Mourinho. "É histórica esta vitória"

O treinador do Benfica, José Mourinho, fala em noite “histórica” depois da vitória (4-2) sobre o Real Madrid para a Liga dos Campeões.

Golo no último lance

"Ganhar ou perder na última jogada já me tinha acontecido, mas nesta situação em que estás a ganhar mas não chega, e depois pensas que chega mas não chega, e tens que mudar e correr risco... esta bola no final podia dar 3-3 e eramos eliminados. Ganhar ao Real tem sempre um peso significativo, mas naquele momento temos que ir com tudo. Não somos fortes no jogo aéreo, mas o grandão foi lá e faz um golo espetacular. Independentemente do futuro na prova, é histórica esta vitória. Sob o ponto de vista económico também é importante, e prestígio ainda mais"

A parte final do encontro...

"Quando faço a substituição do António Silva e do Ivanovic não tenho a mínima ideia se o 3-2 é suficiente. Quando eles entram para segurar, mas quando percebemos que não chega e eles com um menos, mandei o Nico [Otamendi] jogar na frente. Quando a falta chega, mando o Trubin ir para a frente e o Dahl ficar na linha média. Ficou o pequenino cá atrás. Uma noite histórica na Luz"

O que esta vitória pode dar à equipa?

"A única coisa que gostava que desse era um bocadinho de respeito. Espero que não se estejam a suicidar ou a saltar das varandas. Tenham calma que o Benfica vai perder e eles vão poder matar-nos outra vez. A única coisa que gostava é um bocadinho de respeito"

